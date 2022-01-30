Oyun Endüstrisinin 2021 Büyüme Oranı Açıklandı

2021 yılında bilgisayar oyun donanım ve aksesuar pazar gelirinin nasıl etkilendiği açıklandı. Gelirdeki devasa artışta, COVID-19 salgınının etkisinin büyük olduğu belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin ve artan donanım fiyatlarının, bilgisayar oyun donanım ve aksesuar endüstrisi üzerindeki etkisini ortaya koyan yeni bir rapor yayımlandı. Yeni rapora göre COVID-19 salgını sebebiyle günlerce ve hatta haftalarca evinden çıkamayan ve oynamak, çalışmak ve sosyalleşmek adına alternatif yöntemlere yönelmek zorunda kalan insanlar, çareyi kendilerini bilgisayar oyunlarına kaptırmakta buldu.

NYD Group tarafından hazırlanan pazar analiz raporuna göre geçtiğimiz yıl bilgisayar oyun donanım ve aksesuar endüstrisinde yüzde 25’lik bir gelir artışı yaşandı. Raporda, COVID-19 salgınının etkisinin oldukça fazla olduğu bu artış sebebiyle dijital içerik tüketimi ve kişilerin bilgisayar oyunlarına harcadıkları sürede de genel bir artış olduğuna dikkat çekildi.

PC oyun endüstrisinde 5,74 milyar dolardan fazla artış yaşandı

Oyun donanımı ve aksesuarlarına yönelik tüketici harcamalarındaki artışın vurgulandığı rapora göre 2021 yılında bu pazarda 5,74 milyar dolardan fazla bir artış görüldü. Yüzde 25’lik bir artışa denk gelen bu rakam, 2020’de yayımlanan 2019 yılı rakamlarındaki 4,5 milyar dolara denk gelen yüzde 62’lik devasa artışın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve mikrofonlara karşı genel olarak artan talebin sebep olduğu çeşitli ürün kategorilerindeki büyümeyi özetleyen raporda; bilgisayar mikrofon ve monitörleri, 2020’de yayımlanan rapora benzer bir şekilde hacim artışında zirveye yerleşti.

Öte yandan NPD, geçtiğimiz yıl boyunca dijital içerik tüketiminde yüzde 5’lik bir artış olduğunu belirterek 2021 toplamının 7,9 milyar dolar olduğunu kaydetti. Dijital içerikteki bu artışın bilgisayar oyun süresinde genel bir artışa yol açtığının altının çizildiği raporda, bu rakamların 2020'nin ortalamasına göre 1 saat artarak haftada ortalama 7,7 saate çıktığı aktarıldı.

Bu artışın, 2022 yılında düşüşe geçmesi bekleniyor

Ancak NPD, bu endüstride görülen muazzam büyümenin 2022 yılı için geçerli olmayacağı görüşünde. 2022 yılı tahminlerine göre oyun ve donanım endüstrisinde bir düşüş yaşanacağı öngörülüyor. Buna göre mevcut piyasa doygunluğu ve umuyoruz ki COVID-19 kaynaklı kişisel ve toplumsa-global kısıtlamalara artık gerek kalmamasına bağlı olarak, insanların eski hayatlarına yavaş yavaş geri dönmesiyle, bilgisayar donanım ve aksesuarlarına olan genel ilgi ve talebin de düşmesi bekleniyor.