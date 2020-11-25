PlayStation 5 İçin Yeni Güncelleme Yayınlandı

Sony, PlayStation 5 için yeni bir güncelleme yayınladı. Yama notlarına göre güncelleme, yalnızca sistem performansını iyileştiriyor. Oyuncuların bildirmiş oldukları bazı hataların giderilip giderilmediği ise bilinmiyor.

Japon teknoloji devi Sony, geçtiğimiz hafta itibarıyla tüm dünyadaki oyunseverlerle buluşan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için yeni bir sistem güncellemesi daha yayınladı. 20.02-02.26.00 sürüm koduna sahip olan güncelleme, 886 MB büyüklüğünde olmasına rağmen Sony, güncellemenin içeriği hakkında fazla detay paylaşmadı.

Sony’nin paylaşmış olduğu yama notlarına göre yeni güncelleme, yalnızca sistem performansını iyileştirmeye odaklanıyor. Güncellemenin boyutunu düşündüğümüzde, Sony’nin birkaç önemli iyileştirmeyi aynı anda yaptığını ki umarız bu değişiklikler, PlayStation 5’te yaşanan çökme ve diğer sorunların giderilmesini sağlar.

PlayStation 5, 12 Kasım’da ABD ve birkaç ülkede daha satışa sunulduğunda daha ilk günden indirme hatası ortaya çıkmıştı. Ayrıca bazı kullanıcılar, konsol uyku modundayken DualSense oyun kolunun şarj olmamasından şikayet ediyordu. Sony’nin söz konusu yazılım güncellemesi ile bu sorunlardan bir ya da birkaçını gidermiş olması mümkün.

Bilmeyenler için; PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla Türkiye dahil tüm dünyada satışa sunuldu. 8.299 TL fiyat etiketine sahip PlayStation 5’e ilgi öylesine yoğun oldu ki satışa sunulan ilk parti PS5’ler kısa sürede tükendi. Hatta bu konuda Sony de resmi bir açıklama yaparak PlayStation 5’in tüm dünyada tükendiğini duyurdu. Bunun üzerinde karaborsa PlayStation 5’ler ABD’de 50 bin dolara, Türkiye’de ise 15 bin TL’ye varan fiyatlardan satışa sunulmaya başlandı.