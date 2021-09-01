Paris Belediyesi, kent genelinde hız sınırını 30 km/s olarak belirledi. Bu kararı hava kirliliğini düşürmek için aldıklarını belirten yetkililer, kent genelindeki otoparkların ciddi bir bölümünü de kaldırıyor. Bunun yerine yeraltı parkları inşa edilecek.

Tüketimin artışıyla birlikte Dünya için kritik bir önem arz eder hale gelen hava kirliliği, ülkeleri çeşitli kararlar almaya zorluyor. Bu kararlara son örnek, Fransa'nın başkenti Paris'ten geldi. Paris Belediyesi'nin aldığı yeni karara göre şehirde 30 km/sa hızı geçmek suç sayılacak. Alınan karar, bazı kesimlerce doğru olarak görülse de bazı kesimlere göre oldukça gereksiz.

Paris Belediyesi'nin aldığı 30 km/sa hız sınırı kararının, hava kirliliğini azaltacağına inanılıyor. Ancak bu tür bir kararın insanların trafikte kalacakları süreyi uzatacağını düşünen insanlar, karar ile hava kirliliği arasında en ufak bir bağlantı kurulamayacağını savunuyorlar. Hatta bu kararla yolculukların daha uzun sürmesi, araçların daha fazla çalışmasına, dolayısıyla da havayı daha fazla kirletmesine yol açacak.

Kent genelindeki otoparkların bir bölümü de yer altına alınacak

Belediye, hız sınırlaması getirdiği kent geneli için başka bir karar daha aldı. Bu karara göre Paris'teki 144 bin civarı park alanının 60 bin tanesi kaldırılacak. Bunun yerine yeraltı otoparklarının yaygınlaşacağından bahseden belediye sözcüsü, yürüyüş alanı ya da bisiklet yolu gibi yapılara daha fazla yer verileceğini duyurdu.

Paris Belediyesi tarafından alınan kararlar, insanları otomobilden uzaklaştırma amacına sahipmiş gibi görünüyor. Zira 30 km/sa hızla çok daha uzun sürede tamamlanacak bir güzergah, bisiklet ya da elektrikli scooter gibi araçlar ile daha kısa sürede tamamlanabilir. Ayrıca Parisliler, otomobil kullanmadıkları zaman park yeri aramak durumunda da kalmamış olacaklar...