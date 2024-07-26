Tokyo, Rio ve Londra gibi şehirlerin devasa masrafları ve skandallarla dolu olimpiyatların ardından, Paris 2024 Olimpiyatları için radikal bir değişim yapıyor.

26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek 33. Olimpiyat Oyunları, Paris’te devrim niteliğinde yenilikler ile düzenlenecek.

Fransa, olimpiyatları çevresel etkileri azaltarak ve maliyetleri düşürerek yeniden tasarlamayı planlıyor. Peki, bu nasıl mümkün olacak?

Paris, neden ve nasıl farklı bir yaklaşım benimsiyor?

Son yıllarda olimpiyatlar, inşa edilen devasa ve çoğu zaman kullanılmayan stadyumlar nedeniyle eleştirildi. Paris, bu durumu değiştirmek için mevcut stadyumları kullanmayı ve yalnızca iki yeni kalıcı yapı inşa etmeyi planlıyor.

Bunun yanı sıra etkinlikler Eyfel Kulesi gibi ikonik yapılar önünde geçici yapılarla gerçekleştirilecek. Bu sayede Paris büyük maliyetlerden kaçınırken tarihi ve turistik alanlarını ön plana çıkarıyor.

Çevre dostu bir olimpiyat mümkün mü?

Paris, olimpiyatları daha yeşil hâle getirmek için çeşitli adımlar atıyor. 1924 Olimpiyatları'ndan kalan yüzme havuzunu yeniden kullanmayı ve 1900 Olimpiyatları'nda kullanılan Seine Nehri'nde triatlon ve maraton yüzme etkinliklerini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Ancak Seine Nehri’nin temizlenmesi büyük bir mesele. Nehirdeki kirli suyun ve bakterilerin temizlenmesi için devasa yatırımlar yapıldı. Örneğin Austerlitz tren istasyonu yakınlarında inşa edilen büyük bir yeraltı havzası, 50.000 metreküp yağmur suyunu depolayarak kirli suyun nehre girmesini engelleyecek.

Olimpiyat Köyü, Paris’in Seine-Saint-Denis banliyösünde inşa ediliyor ve oyunlardan sonra 6.000 yeni sakin için konuta dönüştürülecek.

Ancak mevcut sakinler, bu yatırımların bölgeyi gentrifikasyona (soylulaştırma) sürükleyebileceğinden endişeli. Sadece bir kısmı kamu konutuna dönüştürülecek olan bu alan, çoğunlukla yüksek fiyatlarla satılacak. Bu durum, mevcut sakinlerin endişelerini artırıyor.

Paris, Olimpiyatların karbon ayak izini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanacak ve karbon kredileri satın alacak. Geçici mekânlar, ulusal elektrik şebekesine bağlanacak ve tüm enerji rüzgâr ve güneş enerjisinden sağlanacak.

Ayrıca Olimpiyat Köyü'ndeki bazı binalar jeotermal ısıtma ve soğutma sistemleri ile donatılacak. Bu sayede enerji tüketimi, minimuma indirilecek. Olimpiyat Köyü'ndeki daireler, sporcular için geçici yataklarla donatılacak ve mutfaklar, oyunlardan sonra kurulacak.

Olimpiyatların Paris'e ekonomik getirisinin, 6.7 ila 11.4 milyar avro arasında olacağı tahmin ediliyor.

5 milyon ziyaretçinin şehre akın etmesiyle otel fiyatları ve Airbnb ücretleri büyük ölçüde artış gösterdi. Bu durum, ekonomik açıdan büyük bir fırsat yaratırken barınma sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Olimpiyatların, Fransa’nın turizm sektörüne büyük katkı sağlaması bekleniyor. Dünya Turizm Örgütü’ne göre 2023’te 100 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Fransa, bu sayede 2024’te de rekor sayılara ulaşabilir.

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