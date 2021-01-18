Peugeot E-208 Fiyat Listesi ve Dikkat Çeken Özellikleri

Elektrikli otomobiller arasında kendine özgü farklar yaratan yeni Peugeot e-208, özellikle aldığı ödüller ile birlikte oldukça dikkat çekti. Özellikleriyle göz dolduran Peugeot e-208'i bu yazımızda sizler için detaylıca inceledik.

Fransız otomobil firması Peugeot, elektrikli yeni e-208 ile birlikte uzun süredir alışa gelinmiş elektrikli otomobillerin yanı sıra, daha farklı özellikler ile piyasaya damga vuruyor. Üst düzey teknolojiyi ve modern tasarımı aynı anda taşıyan yeni Peugeot E-208, benzinli ve dizel modellerine göre bir elektrikli araca sahip olduğunuzu hissettiren detaylara sahip.

Yolda esnek ve duyarlı olduğu kadar sessiz olan yeni e-208, bir elektrikli otomobilde arayabileceğiniz özelliklerin neredeyse tamamına sahip. Üstelik kendine özgü ve özel dokunuşları ile teknoloji ve modernliği de somutlaştırıyor diyebiliriz. Peki yeni Peugeot e-208 bizlere hangi özellikleri sunuyor? Sizler için derledik.

Peugeot e-208 Tasarımı:

Dış tasarım:

Yeni e-208’in dış tasarımına baktığımızda oldukça modern ve modern olduğu kadarda sert hatlara sahip bir tasarım bizi karşılıyor. 4055 mm uzunluğa, 1745 mm ve 1430 mm genişliğe sahip yeni otomobil, bir hatchback otomobile göre oldukça geniş.

Üst segment otomobillerde görmeye alışkın olduğumuz geniş ve uzun ızgara tasarımı yeni Peugeot e-208 modelinde de bizleri karşılıyor. Dikiz aynanızdan baktığınızda ardınızda oldukça hırçın bir otomobil görmenizi sağlayan şey de büyük ızgara tasarımları diyebiliriz.

Aracımızın arka kısmına döndüğümüzde ise yeni Peugeot modellerinde görmeye alışkın olduğumuz arka far dizilimi bizi karşılıyor. Ön tarafta elde edilen sert ve modern tasarım, e-208’in arka tarafında ise kendini yine modern ve bir o kadarda yumuşak hatlara bırakmış. Bunun haricinde tabii ki bagaj kapağının üzerinde yerleştirilmiş bir “e” harfi, yeni e-208’in tamamiyle elektrikli bir otomobil olduğunu belirtiyor.

Renk seçenekleri olarak ise yeni e-208; Faro sarısı, bianca beyaz, kümülüs gri, nimbus gri, nera siyah, iksir kırmızı, vertigo mavi ve sedefli beyaz renklerini sunuyor.

İç Tasarım:

Otomobilin kapılarını açtığımızda, oldukça şık ve oturduğunuzda yanal destekleri sayesinde sizleri sıkıca sardığını hissedeceğiniz koltuklar karşılıyor. Yarı deri kumaşa sahip bu koltukların yüksekliği ve yakınlık düzeyi ise kullanıcıya göre ayarlanabilir. Aracımızın konsol kısmında parlak siyah tasarımının üzerine konumlandırılmış ve joystick tasarımını bizlere hatırlatan bir vites kolu ve elektronik el freni bulunuyor.

Hemen multimedya ekranının altında ise yatay bir şekilde konumlandırılmış, mekanik hislere sahip bazı kontrol tuşları konumlandırılmış durumda. Konsol kısmında araç sıcaklığını ayarlamamıza yarayan tuşları arıyor olabiliriz. Ancak bu kontrolü yeni e-208 multimedya ekranının içinde sunuyor. Aracın bagaj hacmi ise 311 litre.

Güvenlik:

Kör Nokta İzleme:

Trafikte daha güvenli bir sürüş sağlamanıza yardımcı olan kör nokta izleme özelliği sayesinde, aracınızı kullanırken görüş alanınızın dışında kalan alanları kolaylıkla görebilir, bir tehlike anında e-208 tarafından uyarılabileceksiniz. Multimedya ekranı ile birlikte aracınızı kuş bakışı bir şekilde görüntüleyebilir ve etrafında bulunan objelere yakınlığını tespit edebilirsiniz.

Aktif emniyet freni:

Herhangi bir çarpışmayı önlemek için e-208’de bulunan Aktif Emniyet Freni, önünüzdeki aracı, bisikleti veya herhangi bir objeyi görmemeniz dahilinde çarpmamanız için tehlike durumunda size uyarılar gönderiyor. Eğer hızlı bir şekilde frenleme yapmadığınız takdirde e-208 otomatik olarak fren yapıyor ve herhangi bir çarpışma riskini ortadan kaldırıyor.

Adaptif hız kontrol sistemi:

Sürüşünüz sırasında önünüzdeki araç ile takip mesafenizi kaçırmanız durumunda e-208 otomatik olarak hızınızı limitliyor ve güvenli takip mesafesine uymanızı sağlıyor. Hızınızı önünüzdeki aracın hızına göre ayarlayan bu sistem, önünüzden araç çekildikten sonra yeniden kapalı duruma geliyor.

Sürücü dikkat uyarısı:

Otomobiliniz ile 65 km/h hızın üzerinde minimum iki saatten fazla yolculuk yaptıysanız, aracınız sizlere daha dikkatli sürüş için mola mesajı gönderecektir. İlk olarak üç kez sinyal sesiyle uyarıdan sonra, eğer bir mola verilmediyse sesli asistanınız “Bir mola verin!” uyarılarıyla mola vermeniz hakkında sizlere uyarılarda bulunur.

Konfor:

Multimedya ekranı:

Yeni e-208’in kokpitinde en dikkat çekici özelliklerden birisi ise oldukça kullanışlı multimedya ekranı diyebiliriz. Navigasyon dahil aracınızın çoğu özelliğini kontrol edebilmenizi, iOS veya Android cihazlarınız ile bağlantı sağladığınızda Apple CarPlay veya Android Auto sistemine otomatik olarak erişebilebilmenizi sağlayan bu multimedya ekranı, aynı zamanda hiçbir klima tuşlarına gerek kalmadan aracınzın sıcaklığını da ayarlamanızı sağlıyor. Multimedya ekranları ise tercih ettiğiniz pakete göre 7 veya 10 inçlik boyutlarda geliyor.

Ambians aydınlatması:

Birçok özelliğin yanı sıra, yeni e-208’in iç tasarımında göz zevkinize göre konfigüre edebileceğiniz ambians aydınlatmaları bulunuyor. 8 adet renk seçeneğine sahip ve multimedya ekranınız üzerinden kontrol edebileceğiniz ambians aydınlatmaları sayesinde aracınızın havasını değiştirebileceksiniz.

Hayalet gösterge:

Oldukça şık ve minimalist bir tasarıma sahip direksiyonun hemen arkasında ise tamamiyle dijital bir hayalet gösterge mevcut. Gösterge modları ise araç modu ile birlikte değişiyor ve dilerseniz multimedya ekranında bulunan navigasyonunuzu göstergenize atayabiliyorsunuz.

Sürüş modları:

Eco: Tasarruf odaklı ve daha sakin bir sürüş deneyimi için kullanılabilen mod.

Tasarruf odaklı ve daha sakin bir sürüş deneyimi için kullanılabilen mod. Normal: Tüm değerlerin normal düzeyde olduğu ve normal bir sürüş için tercih edilen mod.

Tüm değerlerin normal düzeyde olduğu ve normal bir sürüş için tercih edilen mod. Sport: Maksimum güç ve tork ile performans ve duyumlara öncelik sağlanan mod. (0 ile 100 km 8.1 saniye)

Peugeot e-208 donanım paketleri:

Active Premium

Allure

Allure Premium

GT

GT Premium

Active Premium, Allure, Allure Premium, GT ve GT Premium olmak üzere 5 adet donanım paketine sahip e-208 modelinin en dikkat çekici modeli ise GT modeli.

Diğer modellere göre daha büyük ve geniş ekrana, alkantara tasarımlara sahip koltuklara ve joystick şeklindeki vites koluna sahip model, diğer modellere göre oldukça dikkat çekici ve iç dizaynı farklı duruyor.

Güç ve elektrik menzili:

Tamamiyle elektrikli olan e-208 modelinin web sitesinde yazan menzili 349 kilometre. Ayrıca, yeni e-208 yarım saat kadar kısa bir sürede %80 şarj seviyesine ulaşabiliyor. Bu ise bir molada dahi otomobilinizi hızlıca şarj edebilmenizi ve menzilinizi arttırabilmenizi gösteriyor.

50 kWh bataryaya sahip e-208, 136 beygir ve 260 NM tork ile birlikte geliyor. Elektrikli otomobillerdeki oldukça hızlı gaz tepkimeleri sayesinde de bu gücü gaz pedalında kolaylıkla hissedebileceksiniz. Ayrıca, aracımızın 0 ile 100 kilometre hıza ulaşma süresi 8.1 saniye.

Yeni Peugeot e-208 fiyatları:

Peugeot e-208 GT modeli 222.71 TL

Peugeot e-208 Allure modeli 196.30 TL

Sizler için Peugeot’un tamamiyle elektrikli yeni e-208 modelini detaylarıyla birlikte inceledik. Yeni Peugeot e-208’in fiyatı ve özellikleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.