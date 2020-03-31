Peugeot RCZ Neden Bir Daha Üretilmeyecek?

Peugeot’un altı yıl boyunca ürettiği ve sonrasında üretimini durdurma kararı aldığı Peugeot RCZ modelinin neden bir daha üretilmeyeceğini ve bu aracın ikinci el piyasasındaki durumunu sizlere açıkladığımız haberimize hoş geldiniz.

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, takvim yaprakları 2009’u gösterdiğinde yeni "spor coupe" modeli olan Peugeot RCZ isimli otomobili piyasaya sürmüştü. 2 kapılı coupe gövde tipine sahip olan otomobil hem agresif görünümü hem de yüksek performansı ile sportifliğini hem sürücüye hem de dışarıya hissettiriyordu.

Şirket, Peugeot RCZ modelinin üretimine başladıktan 6 yıl sonra otomobilin üretimini durdurma kararı almıştı. Otomobil ülkemizde de sevilen bir modeldi. Dahası çoğu spor otomobile kıyasla uygun fiyatlıydı. En iyi spor araba ödüllerini kazanan ve birçok kişi tarafından ilgi çeken RCZ’nin kaderi nasıl son buldu? .

Peugeot RCZ üretimi neden durduruldu?

Peugeot RCZ aslında ilgi çekmeyen ve satılmayan bir model değildi. Aksine satışları yolunda giden ve fazlasıyla ilgi gören bir modeldi. Üretildiği zaman dikkatleri üzerine çeken ve bu ilgiyi birkaç yıl daha üzerinde tutmayı başaran RCZ, son yıllarına doğru artık etkisini kaybetmeye başlamıştı.

Peugeot, RCZ’nin bir de daha yüksek performansa sahip versiyonu üretilmişti. 270 beygir güç üreten R versiyonu, tasarım açısından da ufak tefek farklılıklarla gelecekti. Hatta firma RCZ'nin düzenli olarak yenilenmesi için de çalışmalara başlamıştı. Ancak Peugeot, aniden RCZ modelinin üretimini durdurma kararı aldı.

Peki neden? Bu üretimi durdurma kararının asıl sebebi, Peugeot’un hızla zarara giriyor olmasıydı. Şirket, 2012 ile 2013 yılları arasında neredeyse milyarlarca dolar para kaybetti. Bunun da sebebi, pek de bir geleceği olduğunu düşünmedikleri modelleri ısrarla üretmeye devam etmeleriydi. RCZ ile birlikte o dönemde üretim hatlarını meşgul eden 26 farklı Peugeot. Birileri kurban gitmek zorundaydı.

Peugeot, krizle başa çıkamayınca küçülmeye gitme kararı aldı

Milyarlarca dolar para kaybından sonra Peugeot, 2015 yılında bir karar alarak küçülmeye gitme planı yapmaya başlamıştı. Bu plana göre şirket, 26 olarak belirlenen model sayısını 13’e düşürecek ve daha öz olan modellere yatırım yapmaya başlayacaktı. Tahmin edebileceğiniz gibi coupe modelleri Peugeot’un öz modellerinden biri değildi. Aksine şirketin sayılı modelleri coupe dizaynına sahipti.

Bu kararı alan şirket, Peugeot 108’den başlamak üzere 207, 208, 307, 308 gibi öz modellerine yatırım yapmaya karar verdi. Bunlar haricindeki diğer modellere olan yatırımı çekmeye başladı. Bunlardan birisi de spor coupe modeli olan Peugeot RCZ idi. Ayrıca Peugeot, RCZ'ye duyulan ilginin satış rakamlarına tam olarak yansımadığını gördü.

Şirketin CEO’su Jean-Philippe Imparato, “RCZ ve coupe modellerini seviyoruz ancak daha öz ve daha teknolojik olan modellere yatırım yapmaya odaklanmak istiyoruz. Peugeot 108 başlangıçta olmak üzere üst modellerine yatırım yaparak yeteneğimizin en iyisini çıkarmak istiyoruz. Niş modelleri kovalamak premium markalar içindir, bizim için bu yalnızca zaman kaybı.” açıklamasını yapmıştı.

Peugeot RCZ ikinci el tercih edilmeli mi?

Üretimi 2015’te durdurulmuş olmasına rağmen Peugeot RCZ modelinin ikinci el piyasası hala hareketli gözüküyor. Peugeot RCZ’nin hala tercih edilme sebebi hem performansı hem de hala güçlü bir görüntüsü olması. Kendisi sevilen bir otomobil olmasına rağmen eğer ikinci el bir araba almak istiyorsanız ve bir spor araba bakıyorsanız, RCZ’yi satın almadan önce dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.

İlk olarak Peugeot RCZ artık üretimi ve yatırımı durdurulan, bunun yanı sıra bir daha sıfır modeli bulunamayacak bir model. Dolayısıyla zamanla aracın yedek parçaları da bulunamaz hale gelecek. Bu da otomobilin ikinci el piyasasında giderek biraz daha ucuzlamasına ve bir süre sonra çok uygun fiyatlara gelebileceği anlamına geliyor.

İkinci ve sıkıntılı olan nokta ise bu otomobilin bir yatırım olarak görülmemesi gerektiği. Az önce de söylediğimiz gibi otomobilin bir daha üretilmeyecek olması, piyasasını gittikçe aşağı çekiyor. Ayrıca bu otomobilin temizini bulmak da hayli zor. Dolayısıyla temiz bir Peugeot RCZ bulmuş olsanız ve satın alsanız bile bu otomobili elden çıkarmaya çalıştığınızda çok zorluk çekebilirsiniz. Dolayısıyla otomobili satın almadan önce bu noktalara dikkat etmeniz gerekli.

Peugeot RCZ teknik özellikleri

1.6 THP156 Benzinli 2010

Beygir Gücü: 154 HP

154 HP Tork: 240 nm

240 nm Şanzıman: 6 ileri otomatik

6 ileri otomatik 0-100: 8,4 saniye

8,4 saniye Azami Hız: 212 km/saat

1.6 THP200 Benzinli 2010

Beygir Gücü: 200 HP

200 HP Tork: 275 Nm

275 Nm Şanzıman: 6 ileri manuel

6 ileri manuel 0-100: 7,5 saniye

7,5 saniye Azami Hız: 235 km/saat

1.6 THP270 Benzinli 2014

Beygir Gücü: 270 HP

270 HP Tork: 330 Nm

330 Nm Şanzıman: 6 ileri manuel

6 ileri manuel 0-100: 5,9 saniye

5,9 saniye Azami Hız: 250 km/saat

2.0 HDi163 Dizel 2010

Beygir Gücü: 163 HP

163 HP Tork: 320 Nm

320 Nm Şanzıman: 6 ileri manuel

6 ileri manuel 0-100: 8,2 saniye

8,2 saniye Azami Hız: 220 km/saat

2.0 HDi FAP165 2012

Beygir Gücü: 163 HP

163 HP Tork: 340 Nm

340 Nm Şanzıman: 6 ileri manuel

6 ileri manuel 0-100: 8,2 saniye

8,2 saniye Azami Hız: 225 km/saat

Peugeot RCZ modelinin bir daha neden üretilmeyeceğini açıkladığımız haberimizin sonuna geldik. Bununla birlikte otomobilin ikinci el piyasasındaki durumu açıklayıp eğer almak istiyorsanız nelere dikkat etmeniz gerektiğini, son olarak da otomobilin teknik detaylarını sizlere gösterdik. Bu ve bunun gibi otomotiv haberleri gelmeye devam edecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.