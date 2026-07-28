Peugeot, hafif ticari araç segmentindeki popüler modeli Rifter'ı Türkiye’de Bursa’da üreteceğini açıkladı.

Otomotiv dünyasında dikkat çeken bir yerli üretim hamlesi daha hayata geçiyor. Avrupa hafif ticari araç pazarının önemli markalarından biri olan Peugeot, hem ailelerin hem de profesyonellerin sıklıkla tercih ettiği Rifter modelini Türkiye’de üretme kararı aldı.

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Markanın C segmentindeki 30 yıllık köklü deneyimini temsil eden bu model, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda banttan inecek ve "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıkacak.

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Türkiye'de üretilen Peugeot araç sayısı artıyor

Peugeot, bu adımla birlikte Türkiye’deki yerli üretim gamını daha da genişletmiş olacak. Hâlihazırda Bursa tesislerinde Expert Van ve Expert Traveller modellerinin üretimini gerçekleştiriyordu. Şimdi ise Rifter da eklendi. Rifter, ilk kez 1996 yılında Partner adıyla otomotiv dünyasına adım atmıştı.

Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, Rifter’ın Türkiye’de üretilecek olmasının marka açısından stratejik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Kaplan, hafif ticari araç alanındaki 30 yıllık tecrübeyi simgeleyen Rifter’ın Tofaş fabrikasında üretilecek olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Kararın, Peugeot’nun Türkiye pazarına ve ülkenin otomotiv üretim altyapısına olan güvenini açıkça gösterdiği, Türkiye’nin marka için yalnızca yüksek satış potansiyeli taşıyan bir pazar değil, aynı zamanda stratejik bir üretim merkezi hâline geldiği dile getirildi.