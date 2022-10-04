Hepimiz pillerin kendi kendine şarj olma durumuyla karşı karşıya kalmışızdır. Kullanım dışında kalan piller belli bir süre sonra bir cihaza takıldığında kısa bir zaman için enerji sağlıyor. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor?

Elektronik cihazların bir kısmı, güçlerini pillerden almaktadır. Bir fişe takılı olmayan cihazların pillere muhtaç olduğunu söyleyebiliriz.

Kimyasal tepkimelerle güç sağlayan ve bu şekilde cihazların çalışmasını sağlayan piller, günümüzün en önemli güç kaynaklarındandır. Bazen pillerin kendi kendini şarj ettiklerine şahit olmuşsunuzdur. Peki bu durumun arkasında yatan gerçek nedir?

Bu konuyu incelemeden önce pillerin nasıl çalıştığına göz atalım.

Piller anot (-), katot (+) ve elektrolit olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. Pilde yaşanan kimyasal reaksiyonlar anotta elektron birikmesine yol açar. Elektronlar bu durumdan kurtulmak için kendilerini düzeltmek ister. Bu yüzden elektronlar birbirini iter ve daha az elektron olan yere gitmek isterler.

Aslında en basit haliyle bu yer değiştirme hareketi, pillerin enerji üretmesini ve dışarıya enerji vermesini sağlar. Öte yandan bir pili, örneğin telefonun bataryasını şarj ettiğiniz zaman, bu olayın tam tersi gerçekleşir ve pilin enerji dolumu gerçekleşir.

Pillerin enerjisi aslında hiç bitmez.

Pillerin çalışması için kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi gerektiğini artık biliyoruz. Bir pil tamamen biter ve cihazımıza elektrik sağlayamaz duruma gelirse ‘’ölü’’ olarak nitelendirilir.

Bu ölü durumda hücreler küçük bir enerji üretebilir fakat bu enerji çok küçük olduğu için cihaza bir güç sağlamaz. Bu durumdan dolayı kullanıcılar, pilin tamamen bittiğini düşünür.

Kullanılmamak üzere belirli bir süre bir köşede yalnız başına bırakılan piller, işlevsiz olarak geçirdikleri zamanda düşük seviyede enerji üretimine devam eder ve yeniden kullanılmak için bir cihaza takıldığı zaman kısa bir süre enerji sağlayabilir.

Peki yeniden doldurulabilir pillerin sırrı nedir?

Her şey aslında kimyasal reaksiyonların nereden nereye doğru gideceğine bağlıdır. Örneğin; telefonunuzu şarj ederek pilinizi yeniden doldurmak isterseniz, bu kimyasal olay tersten işleyecektir. Bu sayede pilinizde kararsız elektron sayıları artacak ve aslında piliniz tam kapasiteye ulaşacaktır.

Bu döngü, her şarj edilmede yaşanacak ve sonsuza kadar sürecek bir olaya dönüşecektir.

Kaynaklar: Northwestern, Howstuffworks