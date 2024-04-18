Günümüz teknolojisinde genellikle akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan dâhilî piller tercih edilse de hâlâ geleneksel pilleri gerektiren binlerce ürün ve cihazla birlikte yaşıyoruz. Bu sebeple bir gece lambasının ya da klima kumandasının pili bittiğinde, evin içinde o cihaza uygun pil bulma arayışına geçiyoruz.

Bu noktada karşılaşılan sorun ise ihtiyacımız olan pilin bizde olup olmadığı. İnce, kalın veya başka bir deyişle AA, B ya da C? Sizce de oldukça zahmetli bir iş değil mi?

Peki neden bu kadar çok farklı pil türü olduğunu hiç düşünmüş müydünüz?

Pil terimi 1740’lı yıllardan beri konuşulur olsa da aslında ilk çalışan pil, 1800’lerin başında ortaya çıktı.

Kimyasal enerjiden elektrik enerjisi üretebilen bir elektrokimyasal hücre olarak ifade edilen pil, içinde negatif ve pozitif bir fark oluşturarak elektrik yükünün hareket etmesine olanak sağlar.

Bu enerji, pozitif ve negatif terminallerde meydana gelen kimyasal reaksiyonların bir sonucudur ve esasen birincil ve ikincil olmak üzere iki ana pil türü bulunur.

Aralarındaki fark ise birincil pillerin anında şarj olabilmesi, ikincil pillerin de herhangi bir iş yapılmadan önce şarj edilmesi gerektiğidir. Neyse ki bu ikinci tip piller, yeniden şarj edilebilirdir ve kullanımları bir süreklilik sağlar.

Pillerin oldukça çeşitli olmasının sebebi ise elektriğe olan bağımlılıkla paralel olarak enerjiyi etkili bir şekilde depolamak ve boşaltmaktır.

Çalar saatte, akıllı telefonda, televizyon kumandasında, arabada, işitme cihazında kısaca başımızı çevirdiğimiz her yerde pille çalışan bir cihaz vardır. Bu cihazların tükettiği enerji de elbette birbirinden farklıdır.

Bir denizaltının, bir televizyon kumandasından daha fazla güce ihtiyacı olması son derece öngörülebilir. Tam da bu sebeple mucitler, güç gereksinimlerine göre özelleştirilmiş piller geliştirmeye başladı ve maalesef bu durum, yüzlerce farklı pilin üretilmesine neden oldu.

Ancak bu çeşitlilik, bariz bir şekilde verimsizdi ve pil endüstrisinin önde gelenleri, çeşitli üreticilerle birlikte pil boyutlarını standartlaştırma yoluna gitti.

Ürüne özel onlarca hatta yüzlerce farklı pil yerine çok daha kısa bir pil listesi oluşturdu. Adlandırma sistemleri de oldukça basitti: A, B, C, D, E.

AA ve AAA, 20. yüzyılda daha küçük cihazlar için geliştirilen ve bazı küçük pil çeşitlerine ilave olarak bugün hâlâ kullanılan bir çeşittir. Ayrıca bazılarımız A ve B pilleri arasındaki farkı merak etmiş olabilir.

Şöyle ki bu iki pil türü çok nadirdir ve mağaza raflarında bunlarla çok az karşılaşılır. A pilleri çoğunlukla ilk dizüstü bilgisayar pil paketlerinde kullanılırken B pilleri, hâlâ Avrupa’nın bazı bölgelerindeki bisiklet farlarında kullanılıyor olabilir.

Ayrıca C pil çeşitleri genellikle oyuncak ve el fenerlerinde, D pilleri de akümülatör ve elektrikli motorlarda tercih edilir. Özetle piller, kullanılacağı araçtaki güç ihtiyacına göre çeşitli kategorilere ayrılır ve her biri farklı araçların kullanımına hizmet eder.

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