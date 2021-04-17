Trafikte Gördüğümüz Plaka Renkleri ve Anlamları

Özellikle trafiğe yeni çıkmaya başlamış araç sürücüleri için trafikte gördükleri araçların plaka renkleri ve anlamları biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ancak belirli plaka renklerini ve bu renklerin anlamını bilerek genel bir bakış açısı yakalayabilirsiniz. İşte ülkemiz trafiğinde gördüğümüz araç plaka renkleri ve anlamları.

Trafikte bir yaya, sürücü ya da yolcu olarak bile bulunan bir kişi fark edecektir ki trafikteki araçların plaka renkleri farklı olabiliyor. Üstelik Ankara gibi resmi kurumların yoğun olduğu bir şehirde yaşıyorsanız karşılaştığınız araçların plaka renkleri de bir o kadar çeşitlilik gösterecektir. Peki neden farklı araçlarda farklı renklere sahip plakalar kullanılıyor? Trafikte gördüğümüz araçların plaka renkleri ne anlama geliyor?

Aslında trafikte gördüğümüz araç plaka renkleri ve anlamlarını kolayca kategorize edebiliriz. Yalnızca en sık kullanılanları bilmek bile işimizi kolaylaştıracaktır. Çünkü bazı araç plaka renkleri gerçekten o kadar ender görülür ki bilmek pek de işinize yaramayacaktır. Ancak yine de en azından gördüğünüz zaman tanıdık gelmesi için ülkemiz trafiğinde karşılaştığımız araçları plaka renkleri ve anlamları nedir tüm detaylarıyla anlattık.

Plaka renkleri ve anlamları:

Özel ve ticari araç plaka renkleri

Resmi araç plaka renkleri

Yeşil plaka anlamı

Sarı plaka anlamı

Sarı - kırmızı plaka anlamı

Kırmızı - beyaz plaka anlamı

Mavi plaka anlamı

Engelli araçları

Diğer özel plaka renkleri

Gözümüzün aşına olduğu özel ve ticari araç plakaları:

Beyaz zemin, siyah harf ve rakamlar

Trafikte çoğunlukta olan normal sürücülerin kullandığı araçların plakaları ve farklı ticari amaçlarla kullanılan araçların plakaları beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Plakanın ilk iki hanesindeki rakamlar arabanın kayıtlı olduğu ile ait kodlardır. Diğer harf ve rakamlar ise eğer özel bir talep ile alınmadıysa sıralı olarak araç sahiplerine verilir.

Sık sık gördüğümüz resmi araç plakaları:

Siyah zemin üzerine beyaz harf ve rakamlar

Devlet kurum ve kuruluş çalışanlarının kullanımına tahsis edilmiş olan, sahibi şahıs değil de devlet olan araçların yani resmi araçların plakaları siyah zemin üzerine beyaz harf ve rakamlardan oluşur. Bu araçların sahibi bakanlıklar, belediyeler, müdürlükler gibi devlet kurum ve kuruluşlarıdır.

Diplomatların kullandığı yeşil plaka:

Beyaz zemin üzerine yeşil harf ve rakamlar

Yabancı ülkelerin Türkiye’de faaliyet gösteren konsolos ve büyükelçilik gibi temsilciliklerine ait olan ve diplomatik araçlar olarak da isimlendirilen bu araçların plakaları beyaz zemin üzerine yeşil harf ve rakamlardan oluşur. Özellikle büyükşehirlerde sıkça karşılaşılan bu araç plakalarının üzerinde kim tarafından kullanıldığını göstermesi için CC, CG, CD ve CM harfleri bulunabilir.

Yeni araba alan herkesin bildiği sarı plaka:

Sarı ve beyaz çizgili zemin üzerine siyah harf ve rakamlar

Henüz tescil işlemi gerçekleşmemiş olan ancak trafiğe çıkmasında herhangi bir sakınca bulunmayan araçlara 1 hafta, 1 ay ya da 1 yıl gibi farklı sürelerle verilen geçici plakalar sarı zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Gümrükte muhafaza edilen araçlara, ithalatçı galerilerin geçici olarak trafiğe araç çıkarması gereken durumlarda ya da yol testi yapılacak araçlara bu tür geçici sarı plakalar verilir.

Üst düzey devlet görevlilerinin kullandığı sarı - kırmızı plaka:

Kırmızı zemin üzerine altın rengi harf ve rakamlar

Protokol araçları olarak da isimlendirilen üst düzey devlet görevlilerinin kullandığı araç plakaları kırmızı zemin üzerine sarı rakamlardan oluşur. Bu plakalarda harf yoktur çünkü cumhurbaşkanlığı aracının plakası kırmızı üzerine sarı cumhurbaşkanlığı forsu taşırken diğer araç plakaları ise hangi devlet görevlisinin kullandığına göre değişen 0001 TBMM Başkanı ile başlayan rakamlar taşırlar.

Devlet kurumlarının yöneticileri tarafından kullanılan kırmızı - beyaz plaka anlamı:

Beyaz zemin üzerine kırmızı harf ve rakamlar

Kırmızı - beyaz plaka renkleri bulunan araçları daha sık görmeniz mümkün çünkü görece daha alt düzey olan rektör, kaymakam, emniyet müdürü ve benzeri makamlarda bulunan devlet görevlilerinin kullandığı araçlara ait plakalardır. Bu plakalar beyaz zemin üzerine kırmızı harf ve rakamlardan oluşur.

Emniyet güçleri tarafından kullanılan mavi plakalar:

Mavi zemin üzerine beyaz harf ve rakamlar

Mavi plakalar Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan ve resmi araç statüsünde kabul edilen araçlarda kullanılır. Mavi zemin üzerine beyaz harf ve rakamlardan oluşan bu plakaların üzerinde il kodundan sonra A, AA ya da AAA harfleri bulunur ve plaka sonundaki rakamlar aracın bağlı olduğu şubeyi gösterir.

Engelli araçları:

Ruhsatı engelli kişiler üzerine kayıtlı olan araç plakaları normal araç plakaları ile aynıdır. Ancak engelli araç plakalarının bir bölümünde mavi zemin üzerine beyaz renkte tekerlekli sandalye sembolü bulunur. Bu sembolün yerleştirilmesinin nedeni diğer araç sürücülerinin gerekli özeni göstermelerini sağlamaktır.

Diğer özel plaka renkleri:

Özel plakalar, üzerinde şahıs, şirket adı ya da özel bir ad yazan plakalardır. Özel plaka almak isteyen sürücüler, İlçe Emniyet Müdürlüklerine başvuruda bulunduktan sonra eğer istedikleri plaka kullanımda değilse plaka vergisini ödeyerek özel plakaya sahip olabilirler.

Ülkemiz trafiğinde karşımıza çıkan araç plaka renkleri ve anlamları genel olarak bu şekildedir. Elbette tüm bu renk cümbüşünü ve anlamlarını aklınızda tutmak zor olabilir ancak yine de bir daha listemizdeki plaka renklerinden birini gördüğünüz zaman eskisi kadar yabancı olduğunu düşünmeyeceksiniz.