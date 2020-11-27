PlayStation 5 Sahipleri, Konsollarını Boyamaya Başladı

Bazı PlayStation 5 sahipleri, oyun konsollarını boyamaya başladılar. Beyaz rengin avantajını kullanan oyunseverler, yaptıkları tasarımlarla da diğer PlayStation 5 sahiplerini etkileyecekler ve en nihayetinde de ortaya, PlayStation 5 boyama challenge'ı çıkacak gibi görünüyor.

Sony, PlayStation 5'in tasarımında benzersiz bir yaklaşım sergiledi. Beyaz renge ek olarak PlayStation 4 ve PlayStation 3'ün tasarımından ayrılan yeni konsol, kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından beğenilmedi. Bazı oyuncular ise konsolun tasarımını beğenirken beyaz rengi eleştirdiler. İşte o oyunseverlerden bazıları, PlayStation 5'i boyayarak kendilerine özel tasarımlar oluşturuyorlar.

Sony, PlayStation 5'i piyasaya sürmeden önce bir video hazırlamış ve bu oyun konsolunun tüm parçalarını sökmüştü. O dönemlerde, PlayStation 5'in ne kadar kolay sökülebileceği, hatta istenildiğinde de doğrudan SSD yükseltmesi yapılabileceği, gündeme bomba gibi düşmüştü. Beyaz rengi sevmeyen ya da kendi özel tasarımlarını yapmak isteyen oyuncularsa, konsolun panellerini kolayca sökerek, adeta kendi sanatlarını ortaya koyuyorlar.

Spider-Man hayranı bir oyunseverden, örümcek temalı PlayStation 5

Spider-Man hayranı olan bir oyunsever, bu tasarımı yapmaya başlamadan önce tereddütler içerisinde olduğunu ancak sonuç karşısında konsola biraz daha hayran kaldığını ifade ediyor. Tasarıma baktığımızda ise Spider-Man hayranları için biçilmez kaftan olduğunu görüyoruz. Ancak yapılan tasarım çalışmaları bunlarla sınırlı değil. Örneğin başka bir kullanıcı, DualSense'i plastik boyası ile boyamış ve sonuç;

DualSense'in tasarımını yakından göremiyoruz ancak bu kumanda, PlayStation'la bütünleşmiş olan üçgen, kare, çember ve x gibi simgelerle bezenmiş durumda. Yani DualSense'in pürüzsüz bir yüzeyi yok. Özel tasarımın sahibi oyunsever, boyama işlemi sırasında bu kabartmaların ne hale geldiğini söylemiyor ancak DualSense'in bakır rengi, hiç de fena görünmüyor.

Başka bir oyunseverse sahip olduğu PlayStation 5'i, mavinin oldukça özel bir tonuna boyamış. Bu işlem de konsola çok farklı bir hava katmış durumda. Konsol sahibi, boyama işlemi için çok fazla emek verdiğini, konsolun son halininse benzersiz olduğunu ifade ediyor. Bu çalışmalar, Sony'nin dikkatini çeker mi bilinmez ancak bundan paylaşımlardan sonra pek çok oyunsever, PlayStation 5'ini boyamaya başlayacak gibi görünüyor.