PlayStation 5 Pro'yu Destekleyen Tüm Oyunlar

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Sony, uzun bir bekleyişin ardından PlayStation 5 Pro'yu resmen tanıttı. Peki 700 dolar karşılığında satın alınabilecek PlayStation 5 Pro destekli oyunlar hangileri?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, dün akşam düzenlediği bir etkinlikte PlayStation 5 Pro'yu duyurdu. PlayStation 5'in daha gelimiş bir versiyonu olan konsol, 7 Kasım'da piyasaya sürülecek.

Peki PlayStation 5 Pro, hangi oyunlar için resmî destek verecek? Sony, oyuncuların en çok merak ettikleri bu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Sony'nin açıklamasıyla hangi oyunların PlayStation 5 Pro desteğini alacağı kesinleşti. Yapılan açıklamaya göre bu oyunlar, "PS5 Pro Enhanced" etiketine sahip olacaklar.

PlayStation 5 Pro destekli tüm oyunlar:

PlayStation 5 Pro destekli oyunlar

  • Alan Wake 2
  • Assassin’s Creed Shadows
  • Demon’s Souls
  • Dragon’s Dogma II
  • Final Fantasy VII Rebirth
  • Gran Turismo 7
  • Hogwarts Legacy
  • Horizon Forbidden West
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • The Crew Motorfest
  • The First Descendant
  • The Last of Us Part II Remastered

PlayStation 5 Pro özellikleri ve fiyatı için:
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Kaynak : https://www.theverge.com/2024/9/10/24240027/sony-ps5-pro-enhanced-games-list-game-boost
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