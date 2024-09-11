Sony, uzun bir bekleyişin ardından PlayStation 5 Pro'yu resmen tanıttı. Peki 700 dolar karşılığında satın alınabilecek PlayStation 5 Pro destekli oyunlar hangileri?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, dün akşam düzenlediği bir etkinlikte PlayStation 5 Pro'yu duyurdu. PlayStation 5'in daha gelimiş bir versiyonu olan konsol, 7 Kasım'da piyasaya sürülecek.

Peki PlayStation 5 Pro, hangi oyunlar için resmî destek verecek? Sony, oyuncuların en çok merak ettikleri bu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Sony'nin açıklamasıyla hangi oyunların PlayStation 5 Pro desteğini alacağı kesinleşti. Yapılan açıklamaya göre bu oyunlar, "PS5 Pro Enhanced" etiketine sahip olacaklar.

PlayStation 5 Pro destekli tüm oyunlar:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma II

Final Fantasy VII Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

PlayStation 5 Pro özellikleri ve fiyatı için:

PlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatı ne kadar olacak?