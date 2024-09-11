PlayStation 5 Pro destekli oyunlar

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, dün akşam düzenlediği bir etkinlikte PlayStation 5 Pro'yu duyurdu. PlayStation 5'in daha gelimiş bir versiyonu olan konsol, 7 Kasım'da piyasaya sürülecek.
Peki PlayStation 5 Pro, hangi oyunlar için resmî destek verecek? Sony, oyuncuların en çok merak ettikleri bu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Sony'nin açıklamasıyla hangi oyunların PlayStation 5 Pro desteğini alacağı kesinleşti. Yapılan açıklamaya göre bu oyunlar, "PS5 Pro Enhanced" etiketine sahip olacaklar.
PlayStation 5 Pro destekli tüm oyunlar:
- Alan Wake 2
- Assassin’s Creed Shadows
- Demon’s Souls
- Dragon’s Dogma II
- Final Fantasy VII Rebirth
- Gran Turismo 7
- Hogwarts Legacy
- Horizon Forbidden West
- Marvel’s Spider-Man 2
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- The Crew Motorfest
- The First Descendant
- The Last of Us Part II Remastered
PlayStation 5 Pro özellikleri ve fiyatı için:
PlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatı ne kadar olacak?