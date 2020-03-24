PlayStation Network, Oyun İndirmeyi Yavaşlatıyor

Dünya çapında yayılmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler sokağa çıkma yasağı ilan etti ve insanlar evlerinde kaldı. Hâl böyle olunca internet kullanım oranı bir hayli arttı. Netflix ve YouTube gibi servisler, internet sağlayıcıları üzerindeki yükü azaltmak için yayın kalitesini sınırladıklarını duyurdu. Şimdi de Sony, PlayStation'da oyun indirme hızını kısıtlama kararı aldı.

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony'nin CEO’su Jim Ryan tarafından yapılan resmi açıklamada, şirketin internet bağlantısını korumak için Avrupa'daki internet sağlayıcılarıyla birlikte çalıştığı doğrulandı. Açıklamada “Eşi görülmemiş sayıda insan sosyal mesafe uygularken ve internet erişimine daha fazla bağımlı hale gelirken internetin istikrarına ilişkin endişeleri ele almak için üzerimize düşeni yapmak gerektiğine inanıyoruz” denildi.

Şimdi bu açıklamanın PlayStation 4 kullanıcıları için ne anlama geldiğine bakalım. Oyun ve dijital medya ulaştırma servisi olan PlayStation Network'te hızın bir dereceye kadar kısıtlanacağı anlaşılıyor zira söz konusu açıklamada “Oyuncular biraz daha yavaş veya geciken oyun indirmeleriyle karşılaşabilir ancak yine de oyunun tadını çıkarabilirler” ifadelerine yer verildi.

PS4'te oyun indirme işlemi daha uzun sürecek:

Netflix, geçtiğimiz günlerde koronavirüs kaynaklı karantina süreçlerinin ardından %50 oranında trafik artışı elde ettiğini belirterek resmi açıklamayla tüm Avrupa genelinde yayın kalitesini %25 azaltma kararı almıştı. YouTube da Avrupa geneline kalite sınırı koyma kararı alırken böylelikle salgın döneminde evinde kalan insanların internet erişiminde herhangi bir sorun yaşamayacakları aktarılmıştı.

PlayStation Network’teki duruma gelecek olursak muhtemelen PS4'e oyun indirme işleminin normalden daha uzun sürdüğü görülecek. Şu anda bu kısıtlamaların hangi derecede uygulanacağı açık değil ancak daha fazlasını öğrenir öğrenmez buradan sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Avrupa Birliği, bu tür sınırlamalarla karantina şartlarında evine kapanmak durumunda kalan insanların internet erişimlerinde herhangi bir sorun yaşanmasını önlemeye çalışıyor. Bu tür önlemler, özellikle de uzaktan eğitim alan öğrenciler ve evlerinden çalışmaya devam eden insanlar için gerekli tedbirler olarak kabul ediliyor.