22 Kasım'dan beri devam eden PlayStation Black Friday indirimlerinde kaçırmamanız gereken fiyatı sağlam düşmüş oyunlara göz atıyoruz.

Kasımın gelmesiyle oyunseverlerin gözü Black Friday indirimlerine çevrilmişti. Şimdiye kadar Epic Games’ten Xbox’a, Ubisoft’tan EA’ye kadar birçok farklı platformda indirmlerin başladığını görmüştük. Cuma günü bunlar arasına PlayStation’da katıldı ve Black Friday indirimleri resmen başladı.

PlayStation’ın Black Friday indirimleri 3 Aralık 2024’e kadar devam edecek. Kampanyada büyük yapımlar da dahil %90’lara kadar ulaşan indirimler var. Biz de bu içeriğimizde fiyatı düşen bazı oyunları sizler için derledik. PS Store'da fiyatlar sürekli artıyor. Bu yüzden bu tarz kampanyaları kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Gelin hangi oyunların fiyatları ne kadar düşmüş birlikte göz atalım.

PlayStation Black Friday indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Oyun (Platform) Normal fiyatı İndirimli fiyatı Marvel's Spider-Man 2 (PS5) 1.699 TL 1.121,34 TL (%34) EA Sports FC 25 (PS5/PS4) 2.899,99 TL 1.449,99 TL (%50) Star Wars Outlaws (PS5) 2.799 TL 2.099 TL (%25) Hogwarts Legacy (PS5) 3.149 TL 944,70 TL (%70) NBA 2K25 (PS5/PS4) 2.900 TL 1.305 TL (%55) Astro Bot (PS5) 2.499 TL 2.124,15 TL (%15) Silent Hill 2 (PS5) 2.499 TL 1.999,20 TL (%20) GTA V (PS5) 439 TL 219,50 TL (%50) Cyberpunk 2077 (PS5/PS4) 2.799 TL 1.399,50 TL (%50) WWE 2K24 (PS5/PS4) 2.619 TL 864,27 TL (%67) Red Dead Redemption 2 (PS4) 2.299 TL 758,67 TL (%67) God of War Ragnarök (PS5/PS4) 2.799 TL 1.399,50 TL (%50) The Last of Us Part II Remastered (PS5) 1.249 TL 999,20 TL (%20) Alan Wake 2 Deluxe Edition (PS5) 1.499 TL 749,50 TL (%50) Mortal Kombat 1 (PS5) 1.749 TL 699,60 TL (%60) Assassin's Creed Mirage (PS5/PS4) 1.749 TL 787,05 TL (%55) Battlefield 2042 (PS5/PS4) 800 TL 80 TL (%90) Uncharted 4 (PS4) 349 TL 104,70 TL (%70) Star Wars Jedi: Survivor (PS5) 2.900 TL 1.015 TL (%65) Dead Space Remake (PS5) 2.900 TL 870 TL (%70)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

PS Plus aboneliklerindeki indirimlere göz atmayı unutmayın