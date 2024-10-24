PlayStation Store'da yapılan harcamalarda puan veren ve bu puanların sonraki alışverişlerde indirim olarak kullanılmasını sağlayan PlayStation Stars programı kaldırılıyor gibi görünüyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bundan birkaç yıl önce "PlayStation Stars" olarak isimlendirdiği bir sistem duyurmuştu. Bu sistem ile oyuncular, PlayStation Store'da para harcadıkları zaman puan kazanıyor, bu puanları daha sonraki satın alımlarında kullanabiliyorlardı. Yani PlayStation Stars, bir nevi geri ödeme sistemiydi.

Ancak gelen son haberler, Sony'nin bu sistemi devre dışı bırakmak için düğmeye bastığını gözler önüne seriyor. ABD ve Birleşik Krallık'taki PlayStation sahipleri, biriken puanların artık hiçbir işe yaramamaya başladığını rapor ediyorlar.

Bir teknik aksaklık da yaşanıyor olabilir

PlayStation Stars ile ilgili kafaları karıştıran bir husus var. Yine ABD ve Birleşik Krallık'taki bazı kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre sistem hâlâ çalışıyor. İşte bu da teknik aksaklık yaşanabiliyor olabileceği düşüncesini ortaya koyuyor. Ancak Sony'den konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi.

Sony'nin PlayStation Stars programı ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.