Playstore - Yıl Sonu İndirimlerinde En Çok Satan Oyunlar

Playstore, yüzde 95'e varan indirimler yaptığı yıl sonu kampanyalarına ilişkin detaylar açıkladı. Oyuncuların, kampanya kapsamında en çok FIFA 21 satın aldığını söyleyen platform, yüzde 50'ye yakın indirimle oyuncuları memnun etmiş gibi görünüyor.

Birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türk Telekom'un dijital oyun platformu olarak hizmet veren Playstore'da, yüzde 95'e varan yıl sonu indirimlerinin başladığından bahsetmiştik. İlgi gören bu kampanyayla ilgili açıklanan veriler, oyuncuların kampanya sürecinde en çok hangi oyunlara ilgi gösterdiğini gözler önüne seriyor.

Yapılan açıklamalara göre Playstore'un yıl sonu kampanyasında en çok ilgi gören oyun, FIFA 21 oldu. 419 TL yerine 248 TL'ye satışa sunulan oyun, oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. Aslında bu şaşılacak bir durum değil çünkü kampanya haberimize gelen yorumlar, FIFA 21'e yapılan indirimin etkileyici düzeyde olduğunu gözler önüne seriyordu. Bu durum, satış rakamlarını da doğrudan etkilemiş gibi duruyor.

Kampanya kapsamında ilk beşe girip, diğerlerinden ayrılan tek oyun Doom Eternal oldu

Paylaşılan verilere göre, oyuncuların en çok spor oyunlarına ilgi gösterdiklerini açıkça ifade edebiliriz. Çünkü Playstore'un yıl sonu kampanyası kapsamında en çok satan 5 oyunun 4 tanesi, farklı dallardaki spor oyunları olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin; en çok satan ikinci oyun, 9 TL'ye düşen Need for Speed Payback olarak karşımıza çıkarken, üçüncü sıradaysa 56 TL'ye satın alınabilen eFootball PES 2021 Season Update'i görüyoruz.

Playstore, kampanya kapsamında en çok satan oyunun dördüncü sırasında The Crew 2'nin bulunduğunu söylüyor. Bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkan The Crew 2, 198 TL yerine 9 TL'ye satılmıştı. Listenin beşinci sırasındaysa Doom Eternal bizleri karşılıyor. 59 TL'ye satın alınabilen oyunu, ilk beşte diğerlerine göre daha farklı olan tek oyun olarak gösterebiliriz.

PlayStore'un yıl sonu kampanyası devam ediyor

Playstore'un yıl sonu kampanyası, tüm yayıncı kuruluşlar için olmasa da hala devam ediyor. Örneğin indirimler kapsamında Battlefield 1'e 44 TL, Borderlands 3'e ise 98 TL karşılığında sahip olabiliyorsunuz. Eğer kampanya kapsamında olan oyunları incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.