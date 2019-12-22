Severek takip ettiğimiz içerik üreticisini YouTube’da, istediğimiz gruba koyup sınıflandıramıyoruz fakat PocketTube işte tam olarak bu noktada boşluğu dolduruyor.

YouTube, çeşitli kategorilerde video izlemek için kullanılan başlıca platformların başında geliyor. Favori içerik oluşturucularımıza abone olma özelliği YouTube’da uzun zamandır var olmasına rağmen, kanalları gruplandırma ve yönetmenin hiçbir yolu bulunmuyor.

YouTube, çeşitli içerik üreticileri için imkan sağlamakta fakat izleyicilerin işlerini kolaylaştırmak için aynı imkanı sağlamıyor. Tabii ki bu durumda kullanıcıların bu ihtiyacını karşılayacak üçüncü taraf uygulamalar da kendisini gösteriyor. PocketTube da bunlardan bir tanesi.

PocketTube, ruh halinize göre en sevdiğiniz videolara doğrudan ulaşabilmeniz için aboneliklerinizi kategorilere ayırmanıza yardımcı olan bir abonelik yöneticisi. İzleme deneyiminiz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için ‘Abonelik Grupları’ adlı kanal gruplaması oluşturmanıza olanak tanıyor.

Nasıl Çalışır?

Başlamak için tarayıcı uzantısını yükleyin ve tercih ettiğiniz adla yeni bir grup oluşturun. Daha sonra oluşturduğunuz, abonelik grubuna tıklayın ve o kategoriye ait olduğunu düşündüğünüz içerik oluşturucularını seçin. Abonelik grubunun yanındaki video simgesine tıkladığınızda, aşağıda görebileceğiniz gibi, içerik oluşturucuların son yüklediği videolarla karşılaşacaksınız.

Alternatif olarak gruptaki kanalları filtrelemek için abonelikler sekmesinde de kullanışlı bir geçiş yapabiliriz. Bu geçiş için üç yol bulunuyor. Belirli bir abonelik grubundaki tüm videoları gizlemeyi, abonelik feed’ini normal bir şekilde görüntülemeyi veya yalnızca abonelik grubuna eklediğiniz içerik oluşturucuların videolarını görüntülemeyi seçebilirsiniz.

PocketTube, yalnızca Chrome Web Mağazası ile sınırlı değil. Hizmet, tüm Firefox kullanıcıları için bir Firefox eklentisi olarak sunuluyor. Ayrıca Android ve iOS’ta özel uygulamalar var.