POCO markasının üst seviye iki akıllı telefonu POCO F3 ve POCO X3 Pro'nun Türkiye fiyatları açıklandı. Her iki akıllı telefon da sunmuş oldukları özelliklere göre uygun sayılabilecek fiyatlara sahipler.

Xiaomi'nin uygun fiyatlı akıllı telefon serisi olarak yola çıkan ve sonrasında bir alt marka olarak ticari yaşamına devam eden POCO, yeni akıllı telefonları POCO F3 ve POCO X3 Pro'nun Türkiye fiyatlarını açıkladı. Her ikisi de üst düzey özelliklere sahip olan akıllı telefonlar, tasarım konusunda da günümüz trendlerini yakalamayı başarıyorlar.

Önden bakıldığında neredeyse birebir aynı görünen POCO F3 ve POCO X3 Pro, delikli ekran tasarımı sayesinde kullanıcılara yüksek ekran/gövde oranı sunuyorlar. Arka tarafını çevirdiğimizde ise POCO F3'ün dikdörtgen tasarımlı, POCO X3 Pro'nun ise oval bir kameraya sahip olduğunu görüyoruz.

Her ikisi de 6,67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızında ekranlara sahip olan akıllı telefonlardan POCO F3 AMOLED, POCO X3 Pro ise IPS LCD bir ekrana sahip. İki akıllı telefon arasındaki bir diğer fark ise POCO F3'ün Snapdragon 870, POCO X3 Pro'nun ise Snapdragon 860 işlemciden güç alıyor olması.

Tasarımları farklı olsa da her iki akıllı telefonun da benzer bir kamera performansı vadettiğini söyleyebiliriz. Zaten 48 MP çözünürlüğe, f/1.79 6P lense sahip ana kamera, her iki modelde de ortak. Ayrıca bu ana kamerayı POCO F3 8 MP ultra geniş açı kamera, 5 MP telemakro kamera ile desteklerken; POCO X3 Pro 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile destekliyor.

POCO F3 özellikleri

İşlemci : CPU: Snapdragon 870 GPU: Adreno 650

: RAM : 6/8 GB

: 6/8 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Ekran : Boyut: 6,67 inç Çözünürlük: Full HD+ Yenileme Hızı: 120 Hz Panel: AMOLED

: Arka Kamera : Ana Kamera: 48 MP, f/1,79 Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2,2 Telemakro Kamera: 5 MP, f/2,4

: Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Batarya : Kapasite: 4.520 mAh Hızlı Şarj: 30W

: İşletim Sitemi : OS: Android 11 Arayüz: MIUI 12

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POCO X3 Pro özellikleri

İşlemci : CPU: Snapdragon 860 GPU: Adreno 640

: RAM : 6/8 GB

: 6/8 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Ekran : Boyut: 6,67 inç Çözünürlük: Full HD+ Yenileme Hızı: 120 Hz Panel: IPS LCD

: Arka Kamera : Ana Kamera: 48 MP, f/1,79 Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2,2 Makro Kamera: 2 MP, f/2,4 Derinlik Sensörü: 2 MP, f/2,4

: Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Batarya : Kapasite: 5.160 mAh Hızlı Şarj: 30W

: İşletim Sitemi : OS: Android 11 Arayüz: MIUI 12

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POCO tarafından açıklanan bilgilere göre amiral gemilerini aratmayan bir performans vadeden POCO F3, 5.299 TL; geçtiğimiz yıl satışa sunulan amiral gemileri ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olan POCO X3 Pro ise 3.799 TL'den başlayan fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunulacak.