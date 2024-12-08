Xiaomi'ye bağlı POCO, yakında tanıtacağı uygun fiyatlı telefonu M7 Pro'nun kamera özelliklerini paylaştı. Aynı zamanda bir başka yeni model C75 5G'nin de fiyat segmenti açıklandı.

Xiaomi’nin alt markası olarak faaliyet gösteren ve uygun fiyatlı telefonlarıyla tanıdığımız POCO, çok sevilen bütçe dostu M serisini yenilemeye hazırlanıyordu. Şirket, bu kapsamda 17 Aralık günü M7 Pro modelini tanıtacaktı. Ayrıca C75 5G isimli cihaz da ona eşlik edecekti.

Şimdi ise POCO M7 Pro başta olmak üzere iki telefondan da yeni detaylar geldi. POCO M7’nin kamera özellikleri açıklanırken C75’in ise fiyat segmenti paylaşıldı.

POCO M7, 50 MP ana kamarayla gelecek

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre POCO M7, arkasında 50 MP’lik f/1.5 diyafram açıklığına sahip Sony LYT-600 ana kameraya sahip olacak. Ön tarafta ise 20 MP’lik bir selfie kamerası bulunacak. M7 Pro’nun uygun fiyatlı olacağını biliyoruz. Bu yüzden çok etkileyici olmasa da kullanıcılara yeterli olacak kameralarla gelecek.

M7 Pro hakkında bildiğimiz diğer detaylara da bir bakalım. Cihazda 6,67 inçlik 120 Hz yenileme hızına, 1200 nit maksimum parlaklığa ve FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran bekleniyor. Dimensity 7025, 6 GB RAM, 5110 mAh batarya da diğer beklenen özelliklerinden.

C75 5G, sudan ucuz fiyata gelecek

POCO, buna ek olarak aynı gün tanıtılacak diğer cihazı C75’ten de detay paylaştı. Şirketin aktardığına göre telefon, 100 dolar altındaki fiyat segmentine dahil olacak ve gerçekten “bütçe dostu” tabirine uyacak. 8 GB RAM, Sony kamera, 128 GB depolama, Snapdragon 4s Gen 2 işlemci de beklenen özelliklerinden.