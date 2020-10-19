POCO X3, Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri

POCO, geçtiğimiz ay duyurduğu yeni akıllı telefonu POCO X3'ün Türkiye fiyatını açıkladı. POCO X3, özellikle ekran, kamera ve bataryasıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı telefonları ile bilinen alt markası POCO, Türkiye’de satışa sunduğu yeni modeli POCO X3’ün Türkiye fiyatını açıkladı. Buna göre POCO X3’ün Türkiye’de, sunduğu özelliklere göre fena sayılmayacak bir fiyatla tüketicilerin beğenisine sunulduğunu söylemek mümkün.

Akıllı telefonlar için günümüzün en popüler tasarım trendi olan delikli ekran tasarımıyla gelen POCO X3, 6,67 inçlik ekranında Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 732G işlemcisinden alan cihaz, devasa ekranı, güçlü işlemcisi ve sıvı soğutma teknolojisi ile özellikle oyunlarda dikkat çekici bir performans vadediyor.

Oyun konusunda olduğu kadar kamera noktasında da iddialı olan POCO X3, 64 MP’lik bir ana kameraya, 13 MP ultra geniş açı kameraya, 2 MP makro ve 2 MP derinlik olmak üzere dörtlü arka kamerasının yanı sıra, 20 MP çözünürlüğünde yapay zeka destekli bir selfie kamerası da sunuyor.

POCO X3’ün plastik alaşımlı cam gövdesinin altında 5.160 mAh’lik bir batarya yer alıyor. 33W şarj desteği ile oldukça hızlı bir şekilde şarj edilebilen bu batarya, kullanıcıların tek şarj ile bir günü rahatlıkla tamamlayabilmesini mümkün kılıyor.

POCO X3 NFC özellikler

İşlemci: Snapdragon 732G

RAM: 6 GB LPDDR4X

Depolama: 64 GB/128 GB UFS 2.1

Ekran: 6,67 inçlik Full HD+ 120 Hz

Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 5.160 mAh, 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

POCO X3 Türkiye fiyatı

Türkiye’de 64 GB ve 128 Gb olmak üzere iki ayrı dahili depolama alanı seçeneği ile satışa sunulacak olan POCO X3, 64 GB’lık modeli için 3.199 TL, 128 GB’lık modeli için ise 3.299 TL fiyat etiketine sahip.