Yeni bir rapora göre Pokémon Go oyuncularının kamera verileri, askerî İHA'ların eğitim materyallerinde kullanıldı.

2016 yılında sokaklarda hararetle Pokémon arayan o kalabalıktan biriyseniz, sadece sanal bir canavar yakalamakla kalmamış, aynı zamanda geleceğin askerî insansız hava araçlarına (İHA) haritacılık eğitimi vermiş olabilirsiniz.

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Hollanda merkezli Trouw gazetesinin ortaya çıkardığı bir rapora göre Pokémon Go oyuncularının nadir canavarları yakalamak ve oyun içi ödüller kazanmak amacıyla parklarda, sokaklarda, hatta kendi evlerinde kameralarıyla yaptıkları çevre taramaları, askerî bir yapay zekânın eğitim materyaline dönüştü. Oyunun arkasındaki Niantic şirketinin yıllardır topladığı bu devasa mekânsal veriler, savunma ve istihbarat firması Vantor ile yapılan ortaklık kapsamında askerî drone ve robotların yön bulma sistemlerinde kullanılıyor.

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"Sadece oyun oynuyordum" diyebilirsiniz ama...

Sistem, oyuncuların gönderdiği milyarlarca görsel taramayı birleştirerek dünyanın devasa bir 3 boyutlu haritasını çıkarıyor. Bu harita sayesinde askerî cihazlar, savaş alanında GPS sinyali kesilse bile sadece "etrafına bakarak" nerede olduğunu anlayabiliyor. Bugüne kadar sisteme yüklenen tarama sayısı ise dudak uçuklatıcı, tam 30 milyar.

Oyunu ilk günlerinden beri oynayan bir kullanıcı, ödül kazanmak için kendi evinin içini bile tarattığını söyleyerek şaşkınlığını gizleyemiyor:

"Ben sadece oyun oynuyordum, bunun bir askerî projeye dönüşeceğini nereden bilebilirdim?"

Görünüşe göre, uzun kullanıcı sözleşmelerini okumadan "Kabul Et" butonuna hızlıca basmanın bedeli bu kez sanal dünyayı aşıp gerçek cephelere kadar uzandı.

Rızamızla casusluk mu yaptık?

Savunma şirketi Vantor, doğrudan Pokémon Go verilerini insansız araçlarda kullanmadıklarını iddia etse de teknoloji uzmanları bu açıklamalara şüpheyle yaklaşıyor çünkü bu büyüklükte bir yapay zekâ modelini eğitmek, o 30 milyar tarama olmadan neredeyse imkânsızdı. İşin en acı kısmı ise hukuki olarak yapılabilecek hiçbir şeyin olmaması.

Niantic, kamera açıp çevreyi kaydetmeniz için sizden tüm izinleri zaten aldı. Yani Pokémon avlarken bir yandan da farkında olmadan askerî bir gözcü gibi çalışmış olduk desek yalan olmaz.