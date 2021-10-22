Polis Aracına Ateş Ettiğini Söyleyen Adam Gözaltına Alındı

İzmir Menemen'de tamirhaneye getirilen polis aracıyla ilgili TikTok paylaşımları yapan bir şahıs gözaltına alındı. 22 yaşındaki M.S. isimli şahıs, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan yargılanacak.

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşamını sürdüren 22 yaşındaki M.S. isimli bir şahıs, TikTok'ta bir polis aracıyla ilgili paylaşım yapması üzerine gözaltına alındı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen kolluk kuvvetleri, paylaştığı videoda "Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir? Karşımdaki babam da olsa ezerim.” gibi ifadeler kullanan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Görüntülerin internette yayılmasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, yakalanan şahsın evinde de arama yapıldı. Söz konusu sosyal medya paylaşımlarında gösterilen bir pompalı tüfek de yapılan aramada yakalandı. Bu arada, görüntülerde yapılan açıklamalarla polis aracının tamirhaneye götürülmesi arasında herhangi bir bağ yoktu. Polis aracı, göçüklerin tamir edilmesi için Menemen'deki tamirhaneye götürülmüştü.

TikTok'ta paylaşılan videodan ekran görüntüleri

M.S. isimli vatandaşın Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine verdiği ifadenin detayları bilinmiyor. Ancak bu olayın söz konusu şahsın başını ağrıtacağı kesin. Zira şüpheli hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlamasında bulunuldu.