Mobil işletim sistemleri sıralaması güncellendi. Android, küresel pazarda pazar payı kaybederken, HarmonyOS Çin’de iOS’u geride bıraktı.

En popüler mobil işletim sistemleri belli oldu. Huawei’nin geliştirdiği HarmonyOS hızlı bir yükseliş yakalarken, Android cephesinde ise işler pek iyi gitmiyor. Hatta HarmonyOS, Çin’de Apple’ın iOS işletim sistemini geçerek ikinci sıraya yerleşti bile.

En popüler mobil işletim sistemleri belli oldu. Peki, son durum ne? Mobil dünyadaki rekabette hangi işletim sisteminin öne çıktığını görmek için detaylara göz atalım.

Çin’de dengeler değişiyor: HarmonyOS iOS’u geride bıraktı

Araştırma firması Counterpoint Research mobil işletim sistemlerine ilişkin son verileri paylaştı. Çin pazarında HarmonyOS, 2023 başında %8 olan pazar payını 2024 sonunda %17'ye çıkararak önemli bir artış yakaladı. Aynı dönemde iOS'un Çin'deki kullanım oranı %16'ya düşerken Android ilk sıradaki yerini korudu.

Küresel pazarda ise durum farklı. Android, dünya genelindeki liderliğini sürdürmesine rağmen ABD ve Hindistan gibi büyük pazarlarda kullanıcı kaybetti. 2024 sonu itibarıyla Android'in küresel pazar payı %74’e gerilerken, iOS payını %22’ye yükseltti. HarmonyOS ise Çin dışındaki pazarlarda henüz belirgin bir büyüme göstermedi ve küresel payını %4 seviyesinde sabit tuttu.

Uzmanlar, Çin hükümetinin yerli üreticilere sağladığı destek ve Huawei’nin üretimi yerelleştirme adımlarının HarmonyOS’un büyümesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Bu gelişmelerin devam etmesi halinde işletim sisteminin pazar payının daha da artacağı ifade edildi. Öte yandan Android’in kullanıcı kaybını durdurmak ve pazar payını korumak için nasıl bir strateji izleyeceği konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.