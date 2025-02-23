Görsele baktığınızda ilk olarak aklınıza “Bu araç nasıl bir Porsche olabilir?” diye aklınızdan geçirirken şaka yaptığımızı bile düşünmüş olabilirsiniz. Ancak hayır, fotoğraftaki araç tamamen Porsche’a ait.

Üstelik aramızda mutlaka bu modeli hatırlayanlar da çıkacaktır. Çünkü zannettiğimiz kadar eski bir model değil.

Ayrıca üretime geçirilemeden “konsept” bir model olarak otomobil tarihinde yerini aldı. Peki Porsche, o lüks araçları varken neden böyle bir model üretme gereği duydu?

Takvimlerimizi 1994’e çeviriyoruz.

O dönemler Porsche, 48-68 beygir arasında güç üreten 94 model C88’i tanıtmıştı. Bu model, ne tasarım ne de kalite anlamında klasik bir Porsche modellerine benzemiyor. Ancak bu, bir şaka da değil. Çünkü Porsche, bu modeli Çin pazarı için üretmişti.

İsimlendirmesinde bile Çin pazarının gönlünü fethetmeye yönelik adımlar atılmıştı. Modelin isminde yer alan “C” ise China, yani Çin anlamına geliyordu. 88 ise Çin’de bolluk ve bereketle özdeşleştirilen uğurlu bir sayı olarak biliniyor.

Aslında bu konsept, Porsche için ilk de değildi.

Daha önce Mercedes 500E ile ortak bir çalışma yürüten Porsche, Mercedes’e aracı üretmesinde yardım etmişti. Üretim konusunda biraz farklılıkları bulunsa da aslında markanın, bilinen tasarımının dışına çıktığı ilk konsept değildi.

Mercedes’in bu modeline de göz atarsanız yine de C88 ile uzaktan yakından bir alakası bulunmadığını, C88 modelinin daha “ekonomik” ve düşük segmentli bir araç olarak göründüğünü söylerseniz haksız sayılmazsınız.

Porsche, neden Çin için böyle bir araç üretti?

Aslında her şey, Çin hükûmetinin 20 farklı otomobil üreticisine bir talepte bulunmasıyla başladı. O dönemde Çin, ekonomik bir sedan araca ihtiyaç duyuyordu. Porsche ise bu talep karşısında kollarını sıvamıştı.

Avrupa’nın güvenlik ve emisyon standartlarına göre üretilen C88, modelin Çin dışına çıkacağını da öngörmüştü. Araç, 4.3 metre uzunluğa,1.62 metre genişliğe, 1.42 metre de yüksekliğe sahipti.

Porsche, C88’i 4 ayda tamamladı.

Projede hızlı bir ilerleme kateden Porsche, kısa bir sürede tamamladığı bu konsept aracı ne yazık ki Çin hükûmetine kabul ettiremedi. Dışında olduğu gibi iç tasarımında da sadelikten ve ekonomiklikten yana olan marka, dönemine göre oldukça başarılı bir tasarım geliştirmişti.

Üstelik araçta bir Porsche logosunu görmemiz imkânsız. Çünkü konsept olarak geliştirdiği bu modelde, başka bir amblem kullanmayı tercih ederek bugünkü prestijini de sürdürmeye devam etti.

Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz?

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