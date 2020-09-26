Daha önce Almanya’nın Nürburgring pistinde otomobil casuslarının kameralarına yakalanan Porsche 718 Cayman GT4’ün bu defa da videosu çekildi. Aracın muazzam motor sesi kulakların pasını siliyor.

Porsche 718 Cayman GT4 RS, ilk olarak Nürburgring’de ortadan motorlu bir hız canavarı olarak kameralara yakalanmıştı. O zamandan bu yana merakla beklenen otomobil bu defa bir videoya konuk olurken motor sesiyle de kulaklarımızın pasını sildi.

Videoda yer alan aracın kaputunun altında, 4.0 litrelik bir boxer motor var ve motorun gürültüsü çok net şekilde duyuluyor. Bu motor standart GT4’te 420 beygir güç sağlıyor, ancak bu otomobil hiç de standart değil.

Porsche Cayman GT4 RS geliyor

Öncelikle RS logosunun modelin arka kanadının büyümesine neden olduğu göze çarpıyor. Ayrıca aracın frenlerini soğutmak için yeni hava kanalları eklendiği de görülüyor. Arka çamurluk üzerinde de Cayman GT4 RS’i daha da agresif gösteren hava kanalları yer alıyor.

Sürücünün hemen arkasında bulunan 4.0 litrelik motor da bu hava kanalları sayesinde hava alabiliyor. Atmosferik motorlarda oldukça yüksek seviyede bilgiye ve teknik beceriye sahip olan Porsche, bu ustalığını araca da yansıtıyor. İddialara göre araçta yer alan motor minimum 500 beygir güç üretme kapasitesine sahip. Zaten bu güç aracın motor sesine de yansıyor.

Videoda Cayman ailesinin en yüksek seviyeli üyesi, yeni süspansiyon ayarları, aerodinamik eklentiler ile geliyor. Bunun sonucu olarak da aracın yol tutuşu oldukça artıyor. Yeni Cayman GT4 RS’i tam anlamıyla görebilmemiz ise ancak gelecek yıl gerçekleşecek.

Hızlı ve çekici

Porsche Cayman GT4’ün altı ileri manuel şanzımanı bulunuyordu. Bu modelde de aynı şanzımanı görmemiz mümkün. Araçta çift kavrama teknolojisinin bulunması da ihtimaller arasında bulunuyor.

Porsche bu seride farklı modeller geliştiriyor. Daha önce de aracın Clubsport modeli, standart versiyonu gibi farklı seçeneklerine ait haberler ortaya çıkmıştı. Yeni araç 2021’de piyasaya çıkacak.