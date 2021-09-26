Porsche, Lamborghini, BMW, Jeep ve Tesla'nın Drag Yarışı

Bir YouTube kanalı; Porsche, Lamborghini, BMW, Jeep ve Tesla markalı 5 aracı drag pistinde yarıştırdı. Yakın özelliklere sahip SUV’ların mücadelesinde liderliği paylaşanlar, Tesla ve Porsche araçları oldu.

Arabaların sınandığı drag yarışı videolarıyla bilinen bir YouTube kanalı, 5 adet performans SUV’unu kıyasıya mücadeleye soktu. Yarışa, elektrikli araç sektörünün lider ismi Tesla da dahil oldu.

Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, BMW X6 M, Tesla Model X ve Jeep Grand Cherokee Trackhawk; pistte hünerlerini gösterdi. Performansıyla yarışın en göze çarpan isimler ise Porsche Cayenne ve Tesla Model X oldu.

SUV'ların kapıştığı video:

İngiliz YouTube kanalı Carwow, otomobil devlerinin performanslarıyla bilinen SUV araçlarını drag yarışına soktu. Araçlar; kalkış hızı, hızlanma ivmesi ve yarışı en önde bitirmek gibi birçok başlık altında değerlendirildi. Tek tek araçların özelliklerinden bahsedecek olursak Porsche Cayenne, yarışta 640 beygirlik ve 850 Nm tork gücüne sahip motoruyla pistteki yerini aldı. Ağırlığı ise 2 ton 220 kilogramdı.

2 ton 197 kilogram ağırlığındaki Lamborghini Urus’un motoru, 650 beygir ve 850 Nm tork gücüyle çalışıyor. Motoru en güçsüz olan araç BMW X6 M’de bu değerler 625 beygir ve 750 Nm şeklinde. Aracın ağırlığı ise 2 ton 370 kilogram. Yarışın çevreci üyesi Tesla Model X, 778 beygir ve 1140 Nm’lik bir motorla çalışıyor. Motorun taşıdığı araç yükü ise 2 ton 485 kilogram. Son olarak Jeep Grand Cherokee Trackhawk, 707 beygir ve 875 Nm’lik bir motorla yarıştaki yerini alıyor. Aracın ağırlığı 2 ton 433 kilogram.

Yarışta Tesla ve Porche araçlar, 400 metreyi tamı tamına 11,2 saniyede tamamlayarak 1. sırayı paylaştı. Berabere kalan bir diğer çift ise Lamborghini ve BMW araçları oldu. Bu arabalar, 400 metrelik yarışı tam 11,8 saniyede tamamladı. Yarışın sonuncusu ise 12,1 saniyeyle Jeep aracı oldu. Araçların pistteki performansına doğrudan şahit olmak için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.