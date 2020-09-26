Alman spor otomobil üreticisi Porsche, yenilenebilir hammaddelerden elde edilen doğal bir lif karışımından üretilen yeni gövde kitini gösterdi. Şirketin 718 Cayman GT4 Clubsport MR aracı, bu yılki 24 saatlik Nürburgring yarışında bu gövdeyle yarışacak.

Stuttgart merkezli spor araba üreticisi Porsche, bu yılki 24 saatlik Nürburgring yarışında yarışacak 718 Cayman GT4 Clubsport MR için ilginç bir gövde kitine sahip. Bu gövde kitini ilginç kılan şeyse yapıldığı malzemeler zira Alman şirket, gövde kitinin tamamını ilk kez doğal liflerden yaptığını söylüyor.

Gövde kitinde kullanılan malzemenin yenilenebilir hammaddelerden elde edilen doğal bir lif karışımı olduğunu söyleyen Porsche, yeni yarış otomobilinin ön ve arka tampon, çamurluk, ön spoyler ve diğer pek çok bölgesinde metal ve plastik yerine doğal bileşenlerden yapılan malzemeye yer verdi.

Porsche'nin yenilenebilir hammaddelerden üretilen gövde kiti:

Keten lifi, Porsche'nin yeni yarış arabasında kullandığı sürdürülebilir doğal lif malzemenin temelini oluşturuyor. Yarış arabasının kapıları ve arka kanadında balsa bazlı başka bir bileşen, malzemenin çekirdeği olarak işlev görüyor. Alman şirket, malzemeyi 2016 yılında Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı ile iş birliği yaparak geliştirmeye başlamıştı.

Porsche'ye göre doğal lif bazlı malzemeler, titreşimleri plastik ve karbon fiber gibi bileşenlerden daha iyi emiyor. Şirket ayrıca yenilenebilir hammaddelerden üretilen gövde kitinin ağırlık ve sertlik açısından karbon fiber bileşenlere benzer özellikler taşıdığını, aynı güvenlik ve kalite standartlarını karşıladığını belirtiyor.

Geçmişte diğer birçok otomobil üreticisi de üretim sürecine doğal lifleri enjekte etmeyi denemişti. 1941 yılında sanayiciler çelik kıtlığından endişe ederken Henry Ford, gövde panelleri büyük ölçüde kenevirden yapılmış bir arabanın tanıtımını yapsa da bu araç hiçbir zaman üretime girmedi.

İlk kez 1957 yılında üretimden çıkan Doğu Almanya yapımı Trabant'lar ise geri dönüşümü sağlanmış malzemeyle yapılan ilk otomobil olma unvanını elinde bulunduruyor. O yıllarda aracın kaportası, Rusya'dan temin edilen pamuk atıkları ve Doğu Almanya'nın boya endüstrisinin atıklarından elde edilen duroplast malzemesinden üretilmişti.