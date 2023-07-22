Aracınızı korumak için en popüler yöntemlerden biri PPF kaplamadır. Peki bu kaplamanın kendisi araca zarar veriyor olabilir mi?

Araç sahibi olanların yakından bildiği PPF kaplama bu sıcaklarla birlikte daha fazla önem kazandı. Aracın boyasını pek çok etkene karşı koruyan şeffaf bir kaplama olan PPF, bazı durumlarda araca zarar verebiliyor.

İnternette, araçtan sökülürken yapışkanı kalan pek çok PPF kaplama örneği görüyoruz. Peki bunlar gerçekten PPF kaplama mı? Ya da şöyle soralım, her PPF kaplamada bu tarz sorunlar bulunabiliyor mu?

Öncelikle PPF kaplamanın tam olarak ne olduğuna bakalım.

PPF; yani "Paint Protection Film"in kısaltması olan bu koruma, araçlarda boyayı korumak için yapılan bir kaplama. Piyasada çok farklı fiyatlarda ve kalitede bulunabilen bu üründe doğru ve güvenilir ürünü seçmek, arabanızın boyasına veda etmek istemiyorsanız büyük önem taşıyor.

Doğru malzeme ve uzman ekipler tarafından yapılan PPF kaplama, uzun yıllar boyunca sorunsuz bir kullanım, sonrasında da aynı şekilde sorunsuz bir söküm işlemi sağlayabilir.

PPF kaplamaya sahip araç, nelerden korunmuş oluyor?

PPF kaplamaya sahip bir araç, araç üzerindeki boyayı zararlı güneş ışınları, toz, sinek, kuş pisliği gibi pek çok zararlı pislikten korur. Daha önceki içeriğimizde kuş pisliğinin aracınıza neler yapabileceğini anlatmıştık.

Bunlar dışında uygulama kalınlığına ve kalitesine göre çizilme, sürtünme gibi dış etkenlere karşı da bir koruma sağlayan PPF kaplamanın PVC, TPH gibi diğer araç kaplamalarına göre daha uzun ömürlü ve sağlam olduğu belirtiliyor.

Peki PPF kaplamanın zararları var mı?

PPF kaplama, özellikle bu sıcak yaz aylarında araçlarımızı koruyabilecek bir malzeme. Ancak işlem doğru yapılmadığında bazı ciddi sorunlar çıkabiliyor. Özellikle PPF benzeri PVC folyo ve TPH kaplamalarda özellikle çıkarma anında yapışkan nedeniyle sorunlar oluşabiliyor.

Kaliteli işçilikle takılıp sökülen PPF kaplamalarda ise bu tarz sorunlar görülmüyor. Özellikle bir miktar daha ucuz diye farklı alternatiflere yönelmeniz durumunda aracın kendisinde daha ciddi hasarlar görebilirsiniz.

Elbette her PPF ürün sorunsuzdur diye bir durum söz konusu değil.

PPF kaplama, uygulama anında en önemli nokta kullanılan malzemenin kalitesidir. Aracınıza yapıştıracağınız ürünün onaylı, sertifikalı ve garantili bir ürün olmasına dikkat etmek gerekiyor. Uzun süre güneşe maruz kalan kaplamalarda bazı çatlaklar meydana gelebiliyor. Bu da söküm işlemini bir hayli zorlaştırarak aracın boyasında kalıcı hasarlara neden olabiliyor.

Ayrıca PPF kaplama ve sökme işleminin bazı özel malzemeler kullanılarak bu işin uzmanı kişilerce yapılması lazım. Bu konuda tecrübesine çok güvenmediğiniz, kendini ispatlamış işleri olmayan bölgelerde PPF kaplama yapmanın çok da sağlıklı sonuçlar vermediğini belirtelim.

Peki PPF kaplama işlemi sonrasında bu kaplamayı korumak için neler yapmak gerekiyor?

PPF kaplama da aracın kendisini korurken uyguladığımız yöntemlerle benzer şekillerde korunuyor. Öncelikle aracın üzerinde çizik oluşturabilecek fırçalar ile yıkamaktan kaçınmak kaplamanın uzun ömürlü olması açısından çok önemli. Bununla birlikte kaplamaya çok yaklaşarak basınçlı su uygulamak da bazı sorunlara yol açabilir.

Kısaca toparlamak gerekirse aslında PPF kaplama, doğru uygulandığında aracınız için güzel bir koruma yöntemi. Ancak kalitesiz malzeme seçimi, işini bilmeyen kişilerin bu malzemeyi araca uygulaması, "zaten koruma var" diyerek araca eskisinden daha az özenli davranılması gibi durumlar bu korumaya zarar verebilir. Peki sizlerin PPF korumayla ilgili tecrübeleriniz oldu mu? Yorumlarda buluşalım.