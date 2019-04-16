Premium Akıllı Telefon Sektöründe %73'lük Pay İki Deve Gitti

Akıllı telefon pazarının iki devi Apple ve Samsung, 2018 yılında premium cihazlarda pazar payının yüzde 73'üne sahip olmayı başardı. Çinli markalar ise en hızlı yükselişi yaşayan şirketler oldu.

Counterpoint Research’ün araştırmasına göre Apple, geçtiğimiz sene premium cihazlarda %51 ile en çok pazar payına sahip şirket oldu. Belli bölgelerde orta segment telefonlarıyla öne çıkan Samsung, premium cihazlar konusunda Apple’ı %22’lik pazar payıyla takip ederken onları %10 ile Huawei, %6 ile Oppo ve %2 ile OnePlus izledi.

2017 yılında da premium cihazlar konusunda zirvede bulunan Apple, bir sene içerisinde %12’lik bir düşüş yaşarken Samsung, 2018’de bir önceki yıla göre %4,3’lük bir kayıp yaşadı. Huawei, Oppo ve OnePlus; 2017’den 2018’e geçerken yükseliş yaşayan firmalar arasına adına yazdıran üç şirket oldu. Huawei, %25’lik bir artış yaşarken Oppo, 2017 ile 2018 arasında payını 5'e katlamayı başardı. OnePlus'ın payı ise 2 katlık bir artış gösterdi.

Huawei, yaşadığı bu büyük artışı P20 ve Mate 20 modelleriyle sağlarken 2019’da da aynı başarıyı P30 ve Mate 30 ile yaşaması bekleniyor. Oppo, geçtiğimiz yıl başarısını R15 ve R17 cihazlarıyla yakalamıştı. Bu sene de 10x kayıpsız yakınlaştırma özelliği ve 5G modelleriyle premium segmentinde yarışı zorlayanlardan olacak.

OnePlus’a gelecek olursak en son çıkardığı model, OnePlus'ı en iyi 5 şirket arasına sokmayı başardı. OnePlus 6T’nin %80’lik satışını Çin, Hindistan ve Batı Avrupa’da gerçekleştiren şirket, 2018’in son çeyreğinde bir çeyrek içerisinde yapılan en yüksek satışa ulaşmayı başardı.

Counterpoint’in raporunda ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Çinli şirketler, premium segmentinde varlıklarını hissettirmeye başladı ve sundukları kategorileri arttırdı. Bu şirketler şimdi ise gözlerini yeni pazarlara dikmiş durumda. Apple, premium segmentinde %51’lik pay ile pazarın lideri olarak kalırken en yakın rakibi Samsung, %22’lik pazar payına sahip. Çinli markalardan Huawei, bu segmentte bir takvim yılı içerisinde ilk kez çift hanelere ulaşmayı başardı (%10). Oppo %863, OnePlus %209 ve Xiaomi %149’luk artış ile en hızlı büyüyen markalar oldu.”

Strategy Analytics’e göre Kuzey Amerika’da Apple ve Samsung, premium cihazlar segmentinde en üst sıralarda bulunurken üçüncü sırada Pixel cihazlarıyla ABD’de en hızlı büyüyen şirket olan Google yer aldı. ABD’de en iyi beş şirket arasındaki diğer iki marka ise LG ve Motorola. Çin’de en büyük pazar payı Apple’ın oldu ve onu Huawei takip etti. Hindistan’da ise premium segment cihazlarda en yüksek pazar payının sahibi Samsung olurken onu OnePlus ve Apple takip etti.

Counterpoint’e göre ülkelerin akıllı telefon pazarında yaşanan artışlar, ABD’de %10, Çin’de %37, Endonezya’da %54, Rusya’da %28, Kanada’da %22, Meksika’da %22, Tayland’da %20, Hindistan’da %14, Brezilya’da %13, Japonya’da %10 ile gerçekleşti.