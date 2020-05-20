Project: Ragnarok, Tüm Platformlar İçin Resmen Duyuruldu

Çinli şirket NetEase Games, yeni oyununu duyurdu. Project: Ragnarok, İskandinav mitolojisi temalı bir açık dünya macera oyunu olarak gelecek. Çapraz platform desteğiyle gelen bu oyun, oyuncuların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Eve Echoes oyununu tanıtan NetEase Games, hız kesmeden yepyeni bir oyunla karşımıza çıktı. Project: Ragnarok, adından da anlaşılacağı üzere İskandinav mitolojisini temel alan bir macera oyunu olacak. Oyunun çıkış tarihi hakkında net bir bilgiye sahip değiliz ancak oyun çıktığında kesinlikle çok ses getirecek. Özellikle farklı oyun tiplerinin birleşiminden oluşacak olması, oyunun daha geniş bir kitleye hitap etmesine olanak sağlıyor.

GamerSky’ın açıklamalarına göre Project: Ragnarok, bir çapraz platform oyunu olacak. Oyunu konsol, PC, iOS ve Android platformlarında arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. NetEase Games, oyunu piyasaya sürmek için uluslararası bir ekip oluşturup 2 seneyi aşkın bir süre üzerinde çalışmış.

Project: Ragnarok için yayınlanan fragman:

Project: Ragnarok bir açık dünya oyunu. Dilediğiniz gibi gezebileceğiniz bir harita bulunan bu oyunda macera peşinde koşmaktan bıkmayacaksınız. Tehlikeli çöller, unutulmuş mağaralar ve antik ormanlarda dolaşacak, cücelerle iş birliği yapacaksınız.

Project: Ragnarok'un oynanış videosu:

Dolu ve üzerinde uğraşılmış gibi görünen aksiyon sahneleri, sanki oyunun içindeymişsiniz hissiyatı veriyor. Hikâyesi de güzel olunca, oyunu oynarken keyif almamak pek mümkün gözükmüyor. Niko Partners analistlerinden Daniel Ahmad, Project: Ragnarok’un klasik bir Çin MMO tarzı oynanışa sahip olduğunu söyledi. Premium AAA oynanışıyla birleştirilerek oyunun hedef kitlesinin globale açılması bekleniyor.

İskandinav mitolojisinde kıyamet anlamını taşıyan Ragnarok, oyunda da size kıyameti yaşatacak. Devler ve ejderhalarla dolu anavatanını savunacak olan 9 ırkla karşılaşacaksınız. Kendine has güçleri olan bu ırklar, kıyamet kehaneti adı altında yıkımla mücadele edecek.