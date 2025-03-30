PS5 ve PS5 Pro'da keşfedilen yeni bir sorun nedeniyle birçok oyunda oynanışı önemli ölçüde etkileyen bir sorun yaşanıyor.

Bazı PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro oyunlarında Değişken Yenileme Hızı (VRR) etkinleştirildiğinde ve kare hızının kilidi açıldığında oynanışı ciddi anlamda etkileyen teklemeler yaşandığı tespit edildi.

VRR açıkken tekleme yaşanan oyunlar:

Digital Foundry'nin incelemelerine göre aşağıdaki oyunlarda belirli bir süre oynandıktan sonra (yaklaşık 20-30 dakika) her sekiz saniyede bir teklemeler meydana geliyor:

The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 2 Remastered

Diablo IV

Hogwarts Legacy

Elden Ring

Resident Evil 4

Ratchet and Clank: Rift Apart

Marvel's Spider-Man Remastered

Metaphor: ReFantazio

Kingdom Come Deliverance II

Testlerde bu sorunun yalnızca PlayStation konsollarında yaşandığı, Xbox Series X'teki testlerde ise benzer bir sorun yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca testlerin farklı TV modellerinde yapıldığı ve sorunun TV kaynaklı olmadığı doğrulandı.

Daha ilginci ise test sürecinde bazı oyunlarda bu sorun yaşanmadı. Sorunun yaşanmadığı oyunlar ise şu şekilde:

God of War Ragnarok

Gran Turismo 7

Immortals of Aveum

Dragon's Dogma 2

Bir diğer dikkat çeken nokta ise bazı oyunların aynı oyun motorunu kullanmasına rağmen farklı sonuçlar göstermesi. Örneğin Dragon's Dogma 2 ve Resident Evil 4, CAPCOM'un RE Engine motorunu kullanıyor ancak yalnızca Resident Evil 4'te VRR kaynaklı teklemeler yaşanıyor.

Peki bu sorun nasıl çözülür?

Digital Foundry'nin testlerinde oyuncular başka bir giriş kaynağına (örneğin PC) geçip tekrar PS5’e döndüklerinde takılmaların bir süreliğine ortadan kalktığı gözlemlendi ancak bu nihai bir çözüm değil.

Sony veya oyun geliştiricilerinin bu soruna yönelik resmî bir düzeltme sunup sunmayacağı ise merak konusu.