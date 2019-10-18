Uygun Fiyatlı Tüm PTTcell Tarifeleri – 2019

Daha önce sizlerle en uygun Türk Telekom ve BIMcell faturasız tarifelerini paylaşmıştık. Şimdi ise sırada PTTcell var. En uygun PTTcell faturasız tarifelerini listelediğimiz bu içerikte kendinize en uygun olanını bulabilirsiniz.

Ülkemizdeki Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell gibi ana operatörler, bazen istediğimiz fiyat/performansı bizlere sağlayamayabiliyor. Ucuz paketlerin içerikleri çok az, içeriği bol olan paketlerin fiyatı ise uçuk olabiliyor. Bu tarz durumlarda da BIMcell veya PTTcell gibi yan operatörlere olan talepler dolayısıyla artıyor.

Daha önce sizlere en uygun BIMcell tarifelerinden bahsetmiştik. O içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz. Bugün bahsedeceğimiz naçizane GSM operatörü PTTcell. Bu içerikte PTTcell TL yükleme işlemi, en uygun PTTcell faturasız tarifeleri, en uygun PTTcell faturalı tarifeleri ve PTTcell paketlerinden bahsedeceğiz.

PTTcell hangi operatörün altyapısını kullanıyor?

PTTcell, aynı BIMcell gibi ülkemizin yerli GSM operatörlerinden olan Türk Telekom’un altyapısını kullanmakta. Eski adıyla ‘Avea’ olarak bilinen Türk Telekom’un en uygun tarifelerini listelediğimiz içeriğe de aşağıdaki eklentiden ulaşabilirsiniz.

Nasıl PTTcell abonesi olunur?

PTTcell’li olmak için tek yapmanız gereken kimliğimiz ile en yakınınızdaki PTT şubesine gidip başvuru yapmak. Eğer kimliğiniz yanınızda değilse aynı zamanda Sürücü Belgesi, Nüfus Cüzdanı veya Pasaport gibi belgeler de kabul ediliyor. Ardından PTTcell SIM kartınızı alıp kolayca PTTcell’li olabiliyorsunuz. Numara taşıma işlemlerinin detayı için buraya http://www.pttcell.com.tr/pttcell-nedir/sikca-sorulan-sorular göz atabilirsiniz.

PTTcell TL yükleme nasıl yapılır?

PTTcell hattınıza TL yüklemek için yapmanız gereken şey buradan http://www.pttcell.com.tr/ PTTcell resmi internet sayfasına gidip üst kısımda bulunan "TL yükle" butonuna tıklamanız. Ardından TL yüklemek istediğiniz telefon numarasını girip yüklemek istediğiniz TL miktarını seçmeniz gerekiyor.

Ardından klasik banka ile sizin aranızdaki ödeme onayı (3D secure) işleminin SMS ile gelen kodunu siteye girip PTTcell TL yükleme işlemini tamamlıyorsunuz. Yükleyebileceğiniz TL miktarları 12 TL/20 TL/25 TL/30 TL/35 TL/40 TL/50 TL/100 TL şeklinde sıralanıyor.

PTTcell faturasız tarifeler:

Normal Tarife:

Normal tarife de aynı şekilde her ay tek seferde 25 TL yüklediğiniz zaman her yöne ilk dakikası 10 kuruşa, geri kalan süre için 5 dakikası 30 kuruşa konuşabiliyorsunuz. Ekstra olarak PTTcell’lilerle 3000 dakika konuşma hakkınız oluyor.

Tarifenin standart internet fiyatı 100 KB başına 50 kuruş olarak hesaplanıyor. SMS’ler için ise gönderim başına 0,4075 kuruş ücret kesiliyor. Pakete sahip olmak için tek seferde 25 TL yükleme yapmanız yeterli olacaktır.

PTTcell faturasız paketler:

Hesaplı 1 GB Paketi (20 TL/Ay):

500 dakika

500 SMS

1 GB internet

PTTcell’lilerle sınırsız konuşma

Hesaplı 1 GB paketi, ilkokul veya ortaokul çağındaki çocuğunuza alabileceğiniz en uygun üçlü paketlerden biri. Çocuğunuzun internet ile fazla haşır neşir olmasını istemediğinizi varsayarsak, 500 dakika konuşma ve 500 SMS 1 ay için yeterli olacaktır. Bu pakete sahip olmak için HESAPLI 1GB yazıp 1788’e SMS göndermeniz gerekiyor.

Hesaplı 5 GB Paketi (29 TL/Ay):

750 dakika

750 SMS

5 GB internet

PTTcell’lilerle sınırsız konuşma

PTTcell’in hepsi dahil paketlerinden fiyat ve performans bakımından en ideali olan Hesaplı 5 GB paketi, oldukça zengin bir içerik sunuyor. Sadece 29 TL’ye aylık 5 GB internete sahip olabiliyorsunuz. Öğrenciler için ideal bir tarife. Bu pakete sahip olmak için HESAPLI 5GB yazıp 1788’e SMS göndermeniz yeterli olacaktır.

PTTcell faturalı tarifeler:

PTTcell Midi Tarifesi (29TL/Ay):

1000 dakika

1000 SMS

5 GB internet

PTTcell’lilerle sınırsız konuşma

Midi faturalı tarifesinde 1 ay boyunca 29 TL’ye aile bireylerinizle kullanabileceğiniz 1000 SMS, 1000 dakika ve 5 GB internetiniz oluyor. PTTcell’in Midi faturalı tarifesine geçmek için PTTcell’den yeni hat almış olmanız veyahut numaranızı taşımış olmanız gerekiyor.

PTTcell Uygun 8 GB Tarifesi (54 TL/Ay, hattınızı yeni taşırsanız 39 TL):

1000 dakika

1000 SMS

8+2 GB internet

PTTcell’lilerle sınırsız konuşma

Aylık 54 TL gibi bir miktar ödeyerek 10 GB internete sahip olabiliyorsunuz. Tarifeye daha düşük bir meblağ ödemeniz ise mümkün. PTTcell’e numaranızı taşırsanız veya yeni hat alırsanız, bu faturalı tarifeden 39 TL’ye yararlanabiliyorsunuz. Bu tarifeye geçmek için en yakınınızdaki PTTcell’e uğramanız yeterli olacaktır.

PTTcell faturalı tarifeler:

Aşımsız 5 GB İnternet Paketi (25 TL/Ay)

5 GB internet

PTTcell’in bu faturalı paketinde 25 TL gibi bir miktara aylık 5 GB internete sahip olabiliyorsunuz. Eğer sadece internete ihtiyaç duyuyorsanız bu paket fazlasıyla yararlı olacaktır. Bu pakete sahip olmanız için faturalı hatta sahip olmanız gerekiyor ve 5GB yazıp 1788’e SMS göndermeniz yeterli olacaktır.

SMS Paketi (3 TL/Ay):

5000 SMS

Aylık sadece ama sadece 3 TL’ye tam 5000 SMS’e sahip olabileceğiniz bu paket, internete veya konuşmaya ihtiyaç duymayan kişiler için ideal bir paket. Zira paket duyma engelli vatandaşlarımız için özel olarak hazırlanmış ancak herkes yararlanabiliyor. Bu pakete sahip olmanız için faturalı hatta sahip olmanız gerekiyor ve 5000 SMS yazıp 1788’e SMS göndermeniz yeterli olacaktır.

Sırasıyla BIMcell, Turk Telekom ve PTTcell’in en uygun tarifelerini sizler için içeriklerimizde bir araya getirdik. Bundan sonra da istekleriniz doğrultusunda Turkcell, Vodafone veya öneriniz üzerine bir GSM operatörünün en uygun tarifelerini yine sizler için listeleyeceğiz. O zamana kadar teknolojinin en samimi hali olan Webtekno’yu takipte kalmayı unutmayın :)