PUBG 2'ye Dair İlk Haberler Gelmeye Başladı

Dünya genelinde milyonların oynadığı PUBG'ye dair ortaya yeni bir iddia atıldı. Yeni sızan bilgilere göre PUBG 2, 2022 yılında oyun severlerle buluşacak.

PlayerUnknown’s Battlegrounds ya da daha yaygın bilinen ismiyle PUBG, piyasaya sürüldüğü ilk günden itibaren geniş kitlelerin oyunu bağrına basmasıyla oyun dünyasında kendisine sağlam bir yer edinmiş durumda. PUBG, e-spor mecrasında da en çok kazanç getiren ve maçları en çok izlenen oyunların da başında geliyor.

PUBG hakkında daha önce de oldukça tutarlı sızıntılar yapan PlayerIGN’in yaptığı yeni sızıntıya göre, önümüzdeki sene içerisinde sevilen oyunun devamı gelecek gibi gözüküyor. Devam oyununun mobil versiyonunu değil de bilgisayar versiyonunu kapsaması bekleniyor.

PUBG 2'ye dair henüz resmi bir açıklama yok

PlayerIGN’in Twitter üzerinden yaptığı sızıntılara göre geliştiriciler, popüler battle royal onunun yeni versiyonu üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şu an silinmiş olan gönderide PUBG Amsterdam’ın yeni bir AAA Unreal Engine ‘bilinmeyen bir proje’ için işe alım yaptığını belirten PlayerIGN, son zamanlarda yapılan yeni bir Nvidia sızıntısında da ‘X1’ adında bir WIP Krafton oyunu olduğunu aktardı.

Bundan daha önce de DrasseL isimli profesyonel bir PUBG oyuncusu PUBG 2’ye dair haberleri yanlışlıkla sızdıran PlayerIGN’e bilgisayar için üretilecek PUBG oyununun, 2051 yılında geçen PUBG: New State olup olmayacağını sormuştu. PlayerIGN ise DrasseL’in bu sorusuna yanıt olarak New State’in sadece mobil deneyim için olduğunu ve bilgisayar ya da konsol için üretilecek PUBG 2 için 2022’ye kadar beklemeleri gerektiğini söylemişti.

PUBG: New State'in piyasaya sürülmesinin ardından olası bir bilgisayar ve konsol oyunu hakkında resmi bir haber olmamasına karşın bu; şirketin daha sonra aynısını diğer platformlar için duyurmayacağı anlamına gelmiyor.

Sızıntıların ne derece doğru olduğunu şimdilik bilemesek de; henüz hiçbir şeyin resmi olmadığını hesaba kattığımızda bu haberlere biraz şüpheyle yaklaşmanın daha doğru olacağını düşünüyoruz.