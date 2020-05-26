Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC’nin eski CEO’su Peter Chou tarafından yönetilen XRSpace şirketi, yeni sanal gerçeklik setini tanıttı. Mova olarak adlandırılan ürün, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 599 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

Sanal gerçeklik teknolojileri geliştiren bir şirket olan XRSpace, HTC’nin eski CEO’su Peter Chou’nun liderliğinde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Tayvanlı şirket, merakla beklenen yeni sanal gerçeklik setini bugün resmen tanıttı. Mova olarak adlandırılan VR seti, 5G desteği ve el izleme teknolojisinin yanı sıra Manova adı verilen geniş bir sanal dünya sunuyor.

Qualcomm'un Snapdragon 845 yonga seti tarafından desteklenen Mova, Oculus Quest ve HTC Vive Focus ile benzerlikler taşıyor, ancak ikisinden de daha ince ve kompakt bir yapıya sahip. Beyaz ve turuncu olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan VR seti, kullanıcıların hareketlerini izlemek için iki farklı kamera kullanıyor.

Mova adındaki sanal gerçeklik setinde, 5G desteği ve el izleme teknolojisi bulunuyor

El hareketlerini tanımaya dayalı bir etkileşimli arayüze sahip olan Mova, VR setler arasında nispeten nadir görülen özellik ile rakiplerinin önünde konumlanabilir. Yukarıda da söylediğim gibi XRSpace’in yeni VR seti, Monova adında geniş bir sanal dünya da sunacak.

Hayat simülasyonu oyunu Second Life'a benzeyeceği söylenen Monova, insanların ev, cafe, parti alanları veya mahalle benzeri alanlarda birbirleriyle buluşmasını ve etkileşime girmesini sağlayacak. Aynı zamanda fitness dersleri gibi pek çok sağlıklı aktiviteyi de içerecek olan sanal dünya, üçüncü taraf oyunları ve uygulamaları da destekleyecek.

VR setinde yer alacak Monova adındaki sanal dünya, insanların birbirleriyle etkileşime girmesini sağlayacak

Mova’nın destekliği üçüncü taraf uygulamalar arasında Angry Birds VR: Domuzlar Adası oyunu ve Getty Images'ın VR görüntüleyicisi de bulunuyor, ancak bu listenin önümüzdeki dönemde daha da uzayacağını söylemekte fayda var.

XRSpace, tüm dünyayı etkisi altında alan koronavirüs salgını nedeniyle Mona’nın lansmanını iki ay geciktirdi ancak şirket CEO’su Chou, seri üretimin bu ay başladığı bilgisini paylaştı. Ürün ilk önce Tayvan’da, ardından sırasıyla Avrupa, Çin ve ABD genelinde piyasaya sürülecek. Bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak olan Mona VR kulaklık seti, 599 dolarlık (4.079 TL) bir fiyat etiketine sahip olacak.