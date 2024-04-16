İddiaya göre son zamanların en popüler oyunlarından olan Ready or Not'ın geliştiricisi VOID Interactive siber saldırıya uğradı. 4 TB'lık verinin çalındığı öne sürülürken oyuncuların kişisel bilgilerinin etkilenmediği ifade edildi.

Tam sürümü Aralık 2023’te yayımlanan Ready or Not, son zamanların en başarılı oyunlarından biriydi. Üst düzey gerçekçilik sunan ve arkadaşlarınızla da birlikte oynaya FPS türündeki yapım, VOID Interactive imzası taşıyordu.

Ancak bugün gelen bir iddia, geliştirici şirketin büyük bir siber saldırıya maruz kaldığını ortaya koydu. Gelen bilgilere göre 2,1 milyon dosya çalındı.

4 TB’tan fazla bilgi ele geçirildi, kaynak kodları sızdırıldı

Siber saldırı iddiası, Insider Gaming tarafından ortaya atıldı. Saldırgan grubun ismi paylaşılmazken saldırının mart ayında gerçekleştiği bildirildi. VOID Interactive’den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Saldırının nasıl gerçekleştiği ile ilgili de bir bilgi henüz yok.

Saldırıda çalınan 2,1 milyon dosyanın 4 TB’tan fazla veri içerdiği söyleniyor. Ayrıca Ready or Not’ın kaynak kodunun tamamına ve oyunun konsol sürümlerinin kodlarına da erişildiği belirtiliyor. Insider Gaming, oyunun PS4’te çalıştığını gösteren fotoğraflara ulaştığını ifade ederken Xbox One, Series X/S ve PS5 verilerini de gördüğünü ifade etti. Yani VOID, oldukça büyük bir saldırıyla karşı karşıya.

Oyuncuların kişisel bilgileri saldırıdan etkilenmedi

Oyuncuları rahatlatacak bir bilgi de var. Habere göre Ready or Not oyuncularının veya VOID çalışanlarının kişisel bilgileri saldırıdan etkilenmemiş. Tüm verilerin oyunun kendisiyle alakalı olduğu söyleniyor.