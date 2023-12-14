realme, uygun fiyatlı olmasına rağmen etkileyici özellikler sunan yeni telefonu C67 5G'yi duyurdu. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi realme, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "C67 5G"yi duyurdu. Orta ila üst segment arasında kalan akıllı telefon, aşırı uygun fiyatı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki bu akıllı telefon, hangi özelliklerle donatıldı?

realme C67 5G, 6.72 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekranla donatıldı. 120 Hz'ye kadar dinamik tazeleme oranı sunan bu ekran, 680 nit tepe parlaklık değerine sahip. Telefonun delikli ekranındaki selfie kamera ise 8 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü, yan panele monte edilmiş olarak karşımıza çıktı.

Karşınızda realme C67 5G

realme'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 6100 Plus işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 6 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. 6 GB'ye kadar da sanal RAM desteği sunan telefon, bu özelliği sayesinde performanstan ödün vermeyecek gibi görünüyor. 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile donatılan telefon, Android 13 tabanlı realme UI 4.0 arayüzü ile çalışacak.

realme C67 5G, ikili kamera kurulumuna sahip bir model olarak karşımıza çıktı. Telefonun ana kamerası, 50 MP çözünürlük sunuyor. İkinci kamera ise derinlik odaklı ve 2 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun kamera kurulumu, yapay zekâdan da güç alıyor.

realme C67 5G teknik özellikleri:

Ekran 6.72 inç, FHD+ (2400 x 1080 piksel), 120 Hz, 680 nit İşlemci MediaTek Dimensity 6100 Plus RAM 4-6 GB (LPDDR4x) Depolama 128 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 8 MP (f/2.05) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) Batarya 5.000 mAh (33W) İşletim Sistemi Android 13 (realme UI 6.0) Bağlantı 5G, 4G, çift SIM, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık Boyutlar 165,7 x 76 x 7,89 mm Ağırlık 190 gram

realme C67 5G fiyatı:

Versiyon Fiyatı 4 GB + 128 GB 170 dolar 6 GB + 128 GB 180 dolar

İki farklı renk seçeneği ile satışa sunulan realme C67 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.