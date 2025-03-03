realme, mobil fotoğrafçılığı geliştirmek için 1 inç sensör ve değiştirilebilir lens desteği sunan konsept telefonunu duyurdu.

MWC 2025 etkinliğinde realme, akıllı telefonlarda modüler lens kullanımına yönelik yeni bir konsept cihaz duyurdu. İşte detaylar!

realme, akıllı telefon kameraları için değiştirilebilir lens konsepti tanıttı. Interchangeable-Lens Concept adı verilen bu prototip, değiştirilebilir lens desteği sunarak mobil fotoğrafçılık deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Değiştirilebilir lens desteği ve büyük sensör

realme’nin yeni konsept cihazı, 1 inç boyutunda özelleştirilmiş bir Sony sensör ve özel bir lens yuvasına sahip. Bu sayede, DSLR lensleri telefona takmak mümkün hale geliyor. Tanıtımda iki farklı lens kullanıldı: 73 mm portre lens ve 234 mm telefoto lens. Bu lenslerin, arka plan bulanıklığı (bokeh efekti), kayıpsız 10x yakınlaştırma ve gelişmiş optik performans sunduğu belirtildi.

realme, bu konseptin özellikle küçük sensör boyutları ve dijital yakınlaştırma kaynaklı kalite kayıplarını azaltmaya yönelik bir çalışma olduğunu vurguladı. Modüler lens sisteminin, mobil fotoğrafçılıktaki mevcut sınırlamaları aşmak için bir çözüm olabileceği değerlendiriliyor. realme, konsept cihazın yanı sıra iki yeni yapay zekâ destekli görüntüleme özelliğini de duyurdu. Yapay Zekâ ile Sesli Rötuş özelliği, kullanıcıların fotoğraflarını sesli komutlarla düzenlemesine imkan tanıyor oalcak. Arka plan kaldırma ise, gökyüzü değiştirme veya efekt ekleme gibi işlemler, doğrudan sesli talimatlarla gerçekleştirilebiliyor olacak.

Yapay Zekâ ile Video Silme ise videolardaki istenmeyen nesneleri veya kişileri tek dokunuşla kaldırmaya olanak tanıyor olacak. Böylelikle mobil cihazlarda video düzenleme işlemlerini kolaylaştırmayı amaçladığı belirtiliyor. realme, Interchangeable-Lens Concept’in şu an için sadece bir prototip olduğunu ve seri üretim planları bulunmadığını açıkladı.