realme, orta segmentin tozunu attıracak yeni telefonu Neo7 SE'yi duyurdu. 7.000 mAh'lık devasa bir bataryası olan telefon, fiyatı ile de hiç fena değil.

Çinli teknoloji devi realme, az önce düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu Neo7 SE'yi duyurdu. Tüketicileri mest edecek özelliklerle donatılan akıllı telefon, çok satanlar listesine girmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki realme Neo7 SE neler sunuyor?

realme Neo7 SE, 6.78 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlük sunan bir ekranla donatıldı. 1.600 nit tepe parlaklık değerine sahip olan bu ekran, 16 MP çözünürlük sunan selfie kameraya da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca telefonun parmak izi okuyucu sensörü de ekran altına monte edilmiş durumda.

Karşınızda realme Neo7 SE

realme'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek Dimensity 8400-MAX işlemcisinden güç alıyor. Maksimum çalışma frekansı 3.25 GHz olarak açıklanan bu işlemci, 16 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 12 GB'ye kadar sanal RAM desteği de sunan realme Neo7 SE'nin 7000 mAh kapasiteli devasa bataryası ise 80W hızlı şarj desteği sunuyor. Telefonun Android 15 tabanlı realme UI 6.0 arayüzü ile çalıştığını da söyleyelim.

Telefonun arka kısmına baktığımız zamansa dikey olarak yerleştirilmiş ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda Sony IMX882 sensörlü 50 MP ana kamera ve OIS destekli 8 MP'lik ultra geniş açılı kamerayı görüyoruz. Yapay zekâ ile desteklenen kamera, 4K 60 fps video çekimlerine imkân tanıyacak.

realme Neo7 SE teknik özellikleri:

Ekran 6.78 inç, 1.5K, 120 Hz, 1.600 nit İşlemci MediaTek Dimensity 8400-MAX RAM 8-12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512 GB (UFS4.0) Ön Kamera 16 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) Batarya 7.000 mAh (80W) İşletim Sistemi realme UI 6.0 (Android 15)

realme Neo7 SE fiyatı: