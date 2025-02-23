Huawei, orta segment telefonu Hi Nova 12z'yi duyurdu. Günlük kullanım için oldukça ideal özelliklere sahip olan telefon, fiyatı ile de kullanıcıyı üzmeyecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni akıllı telefonu "Hi Nova 12z"yi sessiz sedasız duyurdu. Orta segmentte bir cihaz olarak karşımıza çıkan Huawei Hi Nova 12z, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Huawei'nin yeni telefonu, tüketicilere neler vadediyor?

Huawei Hi Nova 12z, 6.67 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlük sunan bir ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekrani, P3 renk uzayının yüzde 100'üne destek veriyor. Telefonun delikli ekranındaki selfie kamera ise f/2.45 diyafram açıklığına sahip ve 32 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda Huawei Hi Nova 12z

Huawei'nin yeni telefonu, 8 çekirdekli bir işlemciden güç alıyor ancak Huawei, bu işlemcinin modelini resmî olarak açıklamadı. Öte yandan; Huawei Hi Nova 12z'de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı görüyoruz. 66W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon, su ve toza karşı da direnç gösteriyor.

Huawei Hi Nova 12z'nin arka kısmına baktığımızda 108 MP çözünürlük sunan ana kamerayı görüyoruz. Telefonun ikinci kamerası ise portre çekimlerine odaklanıyor ve 2 MP çözünürlük sunuyor. 10x dijital yakınlaştırma desteği sunan kamera kurulumu, yapay zekâ ile destekleniyor ve EIS teknolojisine sahip.

Huawei Hi Nova 12z teknik özellikleri

Ekran 6.67 inç, FHD+, 120 Hz, OLED İşlemci 8 çekirdekli Depolama 256 GB RAM 8 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 108 MP + 2 MP Batarya 4.500 mAh (66W) İşletim Sistemi Açıklanmadı

Huawei Hi Nova 12z fiyatı