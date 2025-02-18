Çinli teknoloji devi realme, az önce düzenlediği bir etkinlikte orta segment yeni telefonlarını duyurdu. "realme P3x" ve "realme P3 Pro" olarak isimlendirilen telefonlar, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyorlar. Peki realme'nin yeni akıllı telefonları neler vadediyor?
Daha üst düzey özelliklere sahip olan realme P3 Pro, 6.83 inç boyutlu ve 1.5K çözünürlüklü AMOLED ekranla donatıldı. realme P3x'te ise 6.72 ekranın 120 Hz tazeleme oranı sunduğu ve göz konforunu ön planda tutacağı belirtildi.
Karşınızda realme P3 Pro
realme P3 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. realme P3x modelinde ise MediaTek'in Dimensity 6400 işlemcisini görüyoruz. Üst düzey modelde 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı sunulurken, realme P3x'te 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı bulunuyor. Her iki telefonda da 6.000 mAh batarya bulunuyor ancak Pro modelde 80W, diğer modelde ise 45W hızlı şarj seçeneği görüyoruz. Telefonların işletim sistemleri ise Android 15 tabanlı realme UI 6.0 olarak açıklandı.
realme P3x ise böyle görünüyor
realme P3 Pro'da 50 MP çözünürlük sunan Sony IMX896 ana kamerayı görüyoruz. Yapay zekâ ile desteklenen bu kamera, üçlü kamera kurulumu içerisinde bulunuyor ancak diğer sensör hakkında bir bilgi yok. realme P3x ise yine 50 MP çözünürlük sunan bir sensöre ev sahipliği yapıyor ancak tıpkı diğer modeldeki gibi bu modelde de diğer sensörlerle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz.
realme P3 Pro teknik özellikleri:
|Ekran
|6.83 inç, AMOLED, 1.5K, 120 Hz
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
|RAM
|8-12 GB
|Depolama
|128-256 GB
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera
|50 MP (Sony IMX896) + açıklanmadı
|Batarya
|6.000 mAh 80W
|İşletim Sistemi
|Android 15 (realme UI 6.0)
realme P3x teknik özellikleri:
|Ekran
|6.72 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 6400
|RAM
|6-8 GB
|Depolama
|128 GB
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera
|50 MP + açıklanmadı
|Batarya
|6.000 mAh 45W
|İşletim Sistemi
|Android 15 (realme UI 6.0)
realme P3 Pro fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 128 GB
|275 dolar
|12 GB + 256 GB
|310 dolar
realme P3x fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|6 GB + 128 GB
|160 dolar
|8 GB + 128 GB
|170 dolar