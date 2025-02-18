realme, düzenlediği bir etkinlikte P3 Pro ve P3x isimli yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Peki bu telefonlar neler sunuyor? İşte detaylar..

Çinli teknoloji devi realme, az önce düzenlediği bir etkinlikte orta segment yeni telefonlarını duyurdu. "realme P3x" ve "realme P3 Pro" olarak isimlendirilen telefonlar, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyorlar. Peki realme'nin yeni akıllı telefonları neler vadediyor?

Daha üst düzey özelliklere sahip olan realme P3 Pro, 6.83 inç boyutlu ve 1.5K çözünürlüklü AMOLED ekranla donatıldı. realme P3x'te ise 6.72 ekranın 120 Hz tazeleme oranı sunduğu ve göz konforunu ön planda tutacağı belirtildi.

Karşınızda realme P3 Pro

realme P3 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. realme P3x modelinde ise MediaTek'in Dimensity 6400 işlemcisini görüyoruz. Üst düzey modelde 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı sunulurken, realme P3x'te 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı bulunuyor. Her iki telefonda da 6.000 mAh batarya bulunuyor ancak Pro modelde 80W, diğer modelde ise 45W hızlı şarj seçeneği görüyoruz. Telefonların işletim sistemleri ise Android 15 tabanlı realme UI 6.0 olarak açıklandı.

realme P3x ise böyle görünüyor

realme P3 Pro'da 50 MP çözünürlük sunan Sony IMX896 ana kamerayı görüyoruz. Yapay zekâ ile desteklenen bu kamera, üçlü kamera kurulumu içerisinde bulunuyor ancak diğer sensör hakkında bir bilgi yok. realme P3x ise yine 50 MP çözünürlük sunan bir sensöre ev sahipliği yapıyor ancak tıpkı diğer modeldeki gibi bu modelde de diğer sensörlerle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz.

realme P3 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.83 inç, AMOLED, 1.5K, 120 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 RAM 8-12 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP (Sony IMX896) + açıklanmadı Batarya 6.000 mAh 80W İşletim Sistemi Android 15 (realme UI 6.0)

realme P3x teknik özellikleri:

Ekran 6.72 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 6400 RAM 6-8 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + açıklanmadı Batarya 6.000 mAh 45W İşletim Sistemi Android 15 (realme UI 6.0)

realme P3 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 128 GB 275 dolar 12 GB + 256 GB 310 dolar

realme P3x fiyatı: