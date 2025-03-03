realme, MWC 2025'te arka kamera kısmına profesyonel lens takılabilen bir konsept telefon tanıttı.

Bugün başlayan MWC 2025, çok ilginç konsept cihazlarla karşılaşmamızı sağlayacak. Örneğin güneş enerjisiyle şarj olan bir telefonun gösterildiğini görmüştük. Şimdi ise kamera tarafında sizi şaşırtacak detaylara sahip bir cihazla karşınızdayız.

realme, MWC 2025 kapsamında geleneksel telefon kameraları yetmeyen kullanıcılar için tasarlanan bir konsept tanıttı. Bu telefona, profesyonel kamera lensi takılabiliyor.

İşte profesyonel kamera lensi takabileceğiniz o telefon

Günümüzde çıkan birçok telefonda 1 inçlik ana kamera lensleri görüyoruz. Ancak realme, bunu değiştirerek çok daha profesyonel çekim yapmak isteyen kişiler için bir cihaz geliştirmek istemiş.

Cihazın kamera bölümüne DSLR kamera lensleri ekleyebiliyorsunuz. Şirket, Leica’nın M yuvasını kullandığını ifade etmiş. Bu da çoğu Leica kamera lensinin destekleneceği anlamına geliyor. Ancak önerilen iki lens var. Onlar da 73 mm (3x) portre lensi ve 234 mm (10x) telefoto lensi.

Telefonun kendine ait bir ana kamerası bir de ultra geniş kamerası var. Alan gereksinimleri nedeniyle telefoto sensör eklenmemiş. Kameralar, camla kaplanmış. Şirket, cihazın 2023’te çıkan Snapdragon 8 Gen 2’den güç aldığını da eklemiş. Bu da konsept telefonun bayağı bir süredir geliştirildiğinin göstergesi.

*realme'nin konsept telefonuyla çekilen bir fotoğraf (234 mm'lik lens)

Bu tarz bir telefon kulağa güzel bir fikir olarak geliyor. Zaten şirketin paylaştığı görsellerden de etkileyici fotoğraflar çekildiğini anlayabiliyoruz. Ancak ne kadar kullanışlı olacağı biraz şüpheli. En büyük sorun, lenslerin ağırlığı ve yaratacağı dengesizlik. Sürekli yanınızda taşıyıp istediğiniz anda fotoğraf çekebileceğiniz bir teknoloji değil yani.

Yine de etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz bir konsept olduğu için piyasaya sürülmeyecek. Şirketin gelecekte bu tarz bir ürün çıkarıp çıkarmayacağını bilemiyoruz.