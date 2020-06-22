realme X3, Özellikleriyle Geekbench'te Ortaya Çıktı

realme X3'ün resmi olarak piyasaya sürülmesine günler kala telefonun Geekbench üzerinde yapılan testlerde aldığı puanlar ortaya çıktı. Gelin realme X3'ün aldığı puanlara ve teknik özelliklerine yakından bir göz atalım.

Çıkışına sadece üç gün kala realme'nin yeni akıllı telefonu realme X3'ten yeni haberler gelmeye devam ediyor. Daha önceden hem realme tarafından hem de farklı kaynaktan gelen bilgiler doğrultusunda realme X3 hakkında birçok izlenime ve özellik bilgisine sahip olmuştuk. realme X3'ün 12 GB RAM'e ve Snapdragon 855+ işlemciye sahip olması bekleniyordu fakat ortaya çıkan Geekbench sonuçlarına göre telefon, Snapdragon 855+ işlemci için düşük sayılabilecek puanlar almış durumda. Bu bağlamda realme X3'ün Snapdragon 700 serisinden bir işlemciye sahip olacağı düşünülüyor.

Ayrıca daha önce Google Play listelemesinde ortaya çıkan özelliklerine göre realme X3'ün, FHD+ bir ekran, Android 10 işletim sistemi ve 8 GB RAM gibi özelliklere sahip olması bekleniyordu ama RMX2085 seri numarasıyla Geekbench testine sokulan telefonun aldığı puanlara göre cihazın 8 GB yerine 12 GB'lık RAM'e sahip olabileceği düşünülüyor.

realme X3'ün Geekbench sonuçları:

Geçtiğimiz günlerde yapılan bu Geekbench testi sonucunda realme X3, tekli çekirdek testinde 2.307 puan alırken çoklu çekirdek testindense 8.216 puan almış. Bu puanlar Snapdragon 855+ işlemcisi için düşük olarak değerlendirilirken telefonun testte 12 GB RAM'e sahip olduğu görülüyor. Bu nedenle realme X3'ün 12 GB RAM ve Snapdragon 700 serisine ait bir işlemciyle satışa sunulması muhtemel olarak görülüyor.

realme X3'ün daha önce ortaya çıkan teknik detaylarıysa şu şekilde sıralanıyor; 6,6 inç FHD+ IPS LCD 1080 x 2400p çözünürlükte ve Gorilla Glass 5 korumalı ekran, 12 GB RAM, 16 MP Sony IMX471 ana kamera, 8 MP selfie kamerası, 64 GB, 128 GB ve 256 GB'lık dâhili depolama seçenekleri.

realme X3, 25 Haziran Perşembe günü realme X3 SuperZoom ile birlikte piyasaya sürülecek. X3 SuperZoom ise realme X3'ten farklı olarak 60x yakınlaştırma özelliğine sahip olacak. Ayrıca realme X3 SuperZoom'da 64 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açılı lens ve 2 MP'lik bir makro lens bulunacak. Ayrıca her iki telefonda da 4.200 mAh'lik batarya ve 30 W'lık hızlı şarj desteği bulunacak.