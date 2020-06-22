Honor'un resmi Weibo hesabından yapılan bir paylaşım, Honor X10 Max'in 2 Temmuz'da tanıtılacağını duyururken, akıllı telefonun bazı özelliklerini ve ekran tasarımını ortaya çıkardı.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Honor, şu sıralar yeni akıllı telefonu "X10 Max"i tanıtmaya hazırlanıyor. Honor'un resmi Weibo hesabından yapılan son paylaşım yaklaşmakta olan bu telefonu hem doğruluyor hem de Honor X10 Max'in ne zaman tanıtılacağını gözler önüne seriyor. Yapılan paylaşıma göre Honor X10 Max ile 2 Temmuz'da tanışacağız.

Honor'un Weibo paylaşımı, yaklaşmakta olan X10 Max'in tasarım ve bazı teknik özelliklerini de ortaya koyuyor. Telefona yakından baktığımızda çentikli bir ekran ve telefonun üst tarafına yerleştirilmiş hoparlörü görüyoruz. Telefonun sağ tarafında ise ses kontrol tuşları ve bu tuşun hemen altında da parmak izi okuyucu sensörü bulunuyor. Ayrıca bu akıllı telefon 5G desteğine de sahip olacak.

Honor X10 Max için yapılan paylaşım

Yaklaşmakta olan X10 Max'le ilgili resmi Weibo paylaşımın hemen ardından bir de sızıntı yaşandı. Yine Weibo aracılığıyla ortaya çıkan sızıntı, Honor X10 Max'in bazı teknik özelliklerini ortaya koydu. Söz konusu özellikler, cihazın seviyesinin en iddialı modellerinden biri olacağını gösteriyor.

Weibo sızıntısına göre Honor X10 Max, 7.09 inç büyüklüğündeki FHD+ çözünürlük sunan bir ekranla gelecek. Ayrıca bu akıllı telefon, adını son dönemlerde sık sık duyduğumuz MediaTek Dimensity 800 işlemciden güç alacak. Bu gücün nasıl bir RAM ve depolama alanı kombinasyonu ile satışa sunulacağı ise şu an için bilinmezliğini koruyor.

Sızıntıda yer alan diğer bilgiler, bu akıllı telefonun 48 MP ana kamera ve 8 MP de ön kamera ile geleceğini ortaya koyuyor. Honor X10 Max'in ikinci ya da üçüncü kameraya sahip olup olmayacağını ise şu an için bilemiyoruz. Android 10 tabanlı Magic UI 3.1.1 arayüzünün kullanılacağı telefon, 22.5 watt hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Telefonun diğer özellikleri ve fiyatı, 2 Temmuz'da gün yüzüne çıkacak.