Realme XT, Android Tabanlı Realme UI Güncellemesini Alıyor

Dünyanın ilk 64 MP kameralı telefonu olmasıyla ilgi çeken ve üst orta sınıfta iyi bir seçenek olarak görülen Realme XT, Android 10 tabanlı Realme UI güncellemesini alacağını duyurdu.

Realme XT, çıktığı günden beri adından söz ettirmeye devam ediyor. Snapdragon 712 işlemci, 6.4 inç FHD + AMOLED ekran, 64 MP kamera ve VOOC FlashCharge 3.0 desteği ve 4000mAh bataryaya sahip cihaz, piyasaya sürüldüğünden beri şirketin vadettiği Realme UI güncellemesine sonunda kavuşuyor. Sözünü yerine getiren Realme, Android 10 tabanlı güncellemeyi akıllı telefona göndermeye başladı.

Çinli firma bugün akıllı telefon için Realme UI 1.0 güncellemesini piyasaya sürdüğünü açıkladı. Realme’nin Android 10 ve ColorOS 7 tabanlı kendi yazılımının ilk yinelemesi, Oppo akıllı telefonlarda gördüğümüz aynı ColorOS güncellemesini sunmak yerine, Realme'den ilham alan yazılımın farklı bir dalını getirmeye karar verdi.

Realme XT için Realme UI güncellemesi

Realme XT güncellemesi, RMX1921EX_11.C.01 ismiyle geliyor ve 3,52 GB boyutunda yer kaplıyor. Birçok yeni özellik ve içeriğe sahip büyük bir güncelleme olacağın açıklandığını da ekleyelim. Kullanıcılar bu güncellemeyle, çift kulaklık bağlantısı, animasyonlu duvar kağıtları, özelleştirilebilir simge şekli ve yeni şarj animasyonunu içeren bir dizi yeniliğe kavuşacak. Güncellemenin ayrıca Oppo, Vivo ve Xiaomi akıllı telefonlarda da piyasaya sürülecek olan çapraz marka dosya paylaşım teknolojisi Realme Share'i getirdiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Yeni güncellemenin önümüzdeki günlerde tüm Realme XT akıllı telefonlarına gönderilmiş olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin aynı güncellemeyi Realme 3 Pro cihazı için de sunduğunu hatırlatalım. Gelecek aylarda, portföyünün en büyük bölümünü Realme UI ile dolduracak olan şirketin, kullanıcıların beğenisini toplamak için yapacağı yeni faaliyetleri göreceğiz.

Realme XT teknik özellikleri