Red Bull, yıllardır beklenen hiper otomobili RB17’yi bizlerle buluşturdu. Sınırlı sayıda üretilecek model, hem hayran bırakan bir tasarıma hem de Formula 1 araçlarına eş değer performansa sahip.

Red Bull’un ilk olarak 2022’de duyurduğu uzun süredir beklenen hiper otomobili RB17 bugün resmen tanıtıldı. Otomobil meraklılarının ağzının suyunu akıtacak araç, efsanevi Formula 1 tasarımcısı Adrian Newey tarafından tasarlandı.

Red Bull RB17, gelecekten gelmiş gibi görünen oldukça şık bir tasarıma sahip bir araba olarak karşımıza çıkıyor. Uçakları andıran iki koltuklu bir kokpite sahip olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki hepinizin tahmin edebileceğiniz gibi çok hızlı bir otomobil.

Karşınızda yalnızca 50 adet üretilecek1200 beygir gücüne sahip Red Bull RB17

Uzun yıllardır geliştirilen Red Bull RB17, şirketin tarihinin ilk hiper otomobili olarak kayıtlara geçti. Goodwood Hız Festivali’nde meraklılarıyla buluşacak olan aracın, Formula 1 araçlarına denk bir performans sunacağı belirtilmiş. Bunu yaparken kolay bir sürüş deneyimi de vadediyor.

İki kişilik karbon fiber monokok şasiye sahip RB17’de elektrik destekli 4,5 litrelik 15 bin devire çıkan atmosferik V10 motor görüyoruz. Güç, karbon fiber şanzıman aracılığıyla arkadaki tekerleklere aktarılıyor.

Formula 1 otomobillerine eş değer tur süreleri sunabilmesiyle çok hızlı bir otomobil olduğunu söylemiştik. Öyle ki 900 kilogram ağırlığındaki araç, 1200 beygir gücüne sahip. Maksimum hızının ise 350 km/sa olduğu ifade edilmiş. Aerodinamik konusunda da eşsiz olan RB17’nin 1700 kg yere basma kuvveti üretebildiği de gelen bilgiler arasında.

Bunlar dışında ayarlanabilir süspansiyon, aktif denge kontrolü, karbon seramik fren diskleri gibi özellikleri de var. 18 ve 20 inçlik jantlarla gelen hiper otomobilin iç tasarımının nasıl göründüğü ise henüz paylaşılmadı.

Red Bull R17’den yalnızca 50 adet üretilecek ve satılacak. Şirket, bugünkü duyurusunda herhangi bir fiyat paylaşmadı ancak daha önce yapılan açıklamalarda 7 milyon dolar (231 milyon TL) civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtilmişti.