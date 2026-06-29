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Red Bull Login Etkinliği Gerçekleşti: Clair Obscur: Expedition 33 ve GTA 6 Etkinliğe Damga Vurdu!

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Türkiye’nin önde gelen oyun içerik üreticileri ve binlerce oyun tutkunu, Red Bull Login etkinliğinde bir araya geldi.

Red Bull Login Etkinliği Gerçekleşti: Clair Obscur: Expedition 33 ve GTA 6 Etkinliğe Damga Vurdu!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Türkiye’nin önde gelen oyun içerik üreticileri ve binlerce oyun tutkunu, Red Bull Login etkinliğinde bir araya geldi.

Jüri ve katılımcı oylarıyla şekillendiren turnuva formatında, yılın en iyi oyunu Clair Obscur: Expedition 33 seçilirken; çıkışı en merakla beklenen yapım ise GTA 6 oldu.

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Red Bull Login Etkinliği Gerçekleşti: Clair Obscur: Expedition 33 ve GTA 6 Etkinliğe Damga Vurdu!
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Türk oyun sektörü Paribu Art'ta buluştu

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Türkiye’de oyun kültürüne yön veren içerik üreticileri ve devasa oyuncu toplulukları, gaming dünyasının en heyecan verici etkinliklerinden biri olan Red Bull Login’de tek bir çatı altında toplandı. 28 Haziran Pazar günü Terminal Kadıköy’de yer alan Paribu Art’ta gerçekleştirilen bu dev organizasyon, binlerce oyun tutkununa unutulmaz ve interaktif bir deneyim sundu. Sektöre dair en sıcak gelişmelerin, oyuncu topluluklarının radarına giren iddialı yapımların ve 2026 yılına damgasını vuran oyunların masaya yatırıldığı etkinlikte, katılımcılar sadece izlemekle kalmayıp oylamalara da doğrudan dâhil oldular.

Etkinliğin moderasyonunu ve ev sahipliğini, Türkiye’nin oyun sektöründeki popüler isimlerinden Enis Kirazoğlu üstlendi. Programın sunuculuk koltuğunda ise içerik üreticisi Limonify yer aldı. Sahnede ve jüride ise Orhun Kayaalp, Dost Kayaoğlu, Batu Bozkan, Efe Uygaç, Ege Arseven, Ersin Kılıç, Selin Yoko, Gürkan Gürak, Gül Gürak ve Faruk Akıncı yer aldı.

32 oyun arasından kazanan Clair Obscur: Expedition 33 oldu

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Red Bull Login kapsamında, oyun dünyasının farklı türlerinden özenle seçilen tam 32 popüler yapım eleme usulüyle çalışan bir turnuva formatında karşı karşıya getirildi. Hem profesyonel jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri hem de salondaki ve ekran başındaki binlerce katılımcının oyları neticesinde turnuvanın kazananları ilan edildi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan oylamaların sonucunda, "Yılın En İyi Oyunu" unvanına Clair Obscur: Expedition 33 layık görüldü. Oyunseverlerin heyecan katsayısını en çok artıran ve "Çıkışı En Beklenen Oyun" kategorisinde ise zirve şaşırtıcı olmayan bir şekilde GTA 6'nın oldu.

Etkinlikte sadece övgüler ve beklentiler değil, hayal kırıklıkları da oylandı. Katılımcıların ve jürinin ortak kararıyla 2026 yılının beklentileri en az karşılayan, tabiri caizse "en overrated oyunu" Donkey Kong Bonanza olarak seçildi.

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