Red Bull, Türkiye GP'de Kırmızı Beyaz Araçlarla Yarışacak

2021 Türkiye GP'sine son derece kısa bir zaman kalmışken Redbull ve AlphaTauri, Intercity İstanbul Park pistinde kullanacakları araç tasarımlarını tüm dünyaya tanıttı.

8-9-10 Ekim tarihleri arasında yapılacak Formula 1 Türkiye GP'sinin başlamasına 24 saatten kısa bir süre kaldı. Takımlar bir bir pistte yerini alırken bu yarışta kullanılacak farklı tasarıma sahip F1 araçları, sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı.

Bildiğiniz üzere Redbull ve AlphaTauri'ye ait F1 araçlarının motorlarını Honda temin ediyor. Uzun aralarla birlikte yaklaşık 50 yıldır birçok Formula 1 takımının yanında olan Honda, 2022 itibarıyla F1'den çekileceğini açıklamıştı. Formula 1 araçlarında son defa Honda motorlarını göreceğimiz bu sezonla birlikte takımlar, araçlarının gücünü aldığı Honda'ya bir jest yaparak Japon motiflerine Türkiye GP'sinde yapılacak yarışta yer vermek istedi.

Redbull'un Türkiye GP'sinde kullanacağı araç:

Aslına bakarsanız Redbull ve AlphaTauri takımları Honda'ya karşı vedalarını Japonya GP'sinde yapacaklardı. Takvimde 8-10 Ekim tarihleri arasında planan Japonya GP'sinin COVID-19 endişeleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından, Türkiye GP'sinin de tarihi değişti ve takımlar bu vedayı Türkiye GP'sinde yapmaya karar verdi.

Scuderia AlphaTauri'nin aracı:

Tasarım olarak en bariz değişiklikleri gördüğümüz takım Redbull oldu. Redbull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez, Türkiye GP'si boyunca Japonya bayrağında yer alan kırmızı ve beyaz renklerin hakim olduğu araçlarda yarışacak. Redbull Racing'in bir diğer takımı olan AlphaTauiri ise araç rengi zaten beyaz olduğu için çok farklı bir değişiklik yapmadı, ancak Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, yarış boyunca araçlarının spoiler kısmında Türkçe'de "teşekkürler" anlamına gelen "arigato" kelimesini taşıyacaklar.