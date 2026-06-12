Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Reddit’ten Kullanıcıları Çok Sevindirecek Özellik: Yorumlarda Video Paylaşılabilecek

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Reddit’te artık yorumlarda da video paylaşmanız mümkün hâle geldi.

Reddit’ten Kullanıcıları Çok Sevindirecek Özellik: Yorumlarda Video Paylaşılabilecek
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Özellikle aklınıza gelebilecek her türden topluluğa sahip olmasıyla dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olmayı başaran Reddit, kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için sürekli yeni özelliklerle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

Platform, yayımladığı yeni bir güncelleme ile yorumlara kullanıcıların çok ilgisini çekecek bir yeni özellik getirdi. Artık yorumlar üzerinden video paylaşmanız da mümkün hâle geldi.

İçerikten Görseller

Reddit’ten Kullanıcıları Çok Sevindirecek Özellik: Yorumlarda Video Paylaşılabilecek
reddi1

Yorumlarda video paylaşabileceksiniz

reddi1

Şimdiye kadar Reddit’te yorumlarda metin, görsel ve GIF paylaşımları yapabiliyordunuz ancak video paylaşma seçeneği yoktu. Bugünden itibaren bu değişecek ve kullanıcılar diğer kullanıcılarla etkileşime geçmek için yepyeni bir yola sahip olacak.

İster cihazınızdan isterseniz de farklı internet sitelerinden videoları yorumlara ekleyebileceksiniz. Bu özellik sadece herkese açık, güvenli (18+ olmayan) subreddit’lerde kullanıma açıldı. Firma, videoların gösterilmeden önce bazı güvenlik sistemlerinden geçeceğini belirtmiş. Ayrıca otomatik oynatma olmayacağı da eklenmiş. Kullanmak oldukça basit. Yorum kısmındaki video ikonuna basmanız yeterli olacak.

Otokoç 2. El ile tek tıkla aracının değerini öğrenmek için tıkla!

Otokoç 2. El ile tek tıkla aracının değerini öğrenmek için tıkla!

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 27 Resmî Duvar Kâğıtları Paylaşıldı (Telefonunuzu Önden Hazırlayın)

iOS 27 Resmî Duvar Kâğıtları Paylaşıldı (Telefonunuzu Önden Hazırlayın)

Yeni Özellikleri Erkenden Denemek İsteyenlere: iOS 27 Beta Nasıl Yüklenir? (Adım Adım Anlattık)

Yeni Özellikleri Erkenden Denemek İsteyenlere: iOS 27 Beta Nasıl Yüklenir? (Adım Adım Anlattık)

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

Turkcell; Netflix, HBO Max, Prime Video, YouTube Premium Gibi Uygulamalara Erişim Veren Ortak Abonelik Paketi Duyurdu

Turkcell; Netflix, HBO Max, Prime Video, YouTube Premium Gibi Uygulamalara Erişim Veren Ortak Abonelik Paketi Duyurdu

macOS 27 Golden Gate Duyuruldu: İşte Mac Bilgisayarlara Gelecek Yenilikler

macOS 27 Golden Gate Duyuruldu: İşte Mac Bilgisayarlara Gelecek Yenilikler

Steam'in Yeni Ana Sayfa Tasarımı Yayında: İşte Gelen Tüm Yenilikler!

Steam'in Yeni Ana Sayfa Tasarımı Yayında: İşte Gelen Tüm Yenilikler!

Kasım 2026 İtibarıyla Bu iPhone'ların WhatsApp Desteği Kesilecek

Kasım 2026 İtibarıyla Bu iPhone'ların WhatsApp Desteği Kesilecek

Instagram Plus Tanıtıldı: Hikâyelerinizin Kaç Kez Tekrar İzlendiğini Görebileceksiniz!

Instagram Plus Tanıtıldı: Hikâyelerinizin Kaç Kez Tekrar İzlendiğini Görebileceksiniz!

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'deki BYD Sahiplerinden Fabrika Açıklamasının Ardından Manifesto: 'Yüzümüze Nasıl Bakacaksınız?'

Türkiye'deki BYD Sahiplerinden Fabrika Açıklamasının Ardından Manifesto: 'Yüzümüze Nasıl Bakacaksınız?'

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

A101, Uygun Fiyata PlayStation 5, iPhone, Samsung ve Xiaomi Telefon Satıyor!

A101, Uygun Fiyata PlayStation 5, iPhone, Samsung ve Xiaomi Telefon Satıyor!

Yılın En Çok Beklenen Telefonu iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak?

Yılın En Çok Beklenen Telefonu iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com