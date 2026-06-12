Reddit’te artık yorumlarda da video paylaşmanız mümkün hâle geldi.

Özellikle aklınıza gelebilecek her türden topluluğa sahip olmasıyla dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olmayı başaran Reddit, kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için sürekli yeni özelliklerle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

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Platform, yayımladığı yeni bir güncelleme ile yorumlara kullanıcıların çok ilgisini çekecek bir yeni özellik getirdi. Artık yorumlar üzerinden video paylaşmanız da mümkün hâle geldi.

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Yorumlarda video paylaşabileceksiniz

Şimdiye kadar Reddit’te yorumlarda metin, görsel ve GIF paylaşımları yapabiliyordunuz ancak video paylaşma seçeneği yoktu. Bugünden itibaren bu değişecek ve kullanıcılar diğer kullanıcılarla etkileşime geçmek için yepyeni bir yola sahip olacak.

İster cihazınızdan isterseniz de farklı internet sitelerinden videoları yorumlara ekleyebileceksiniz. Bu özellik sadece herkese açık, güvenli (18+ olmayan) subreddit’lerde kullanıma açıldı. Firma, videoların gösterilmeden önce bazı güvenlik sistemlerinden geçeceğini belirtmiş. Ayrıca otomatik oynatma olmayacağı da eklenmiş. Kullanmak oldukça basit. Yorum kısmındaki video ikonuna basmanız yeterli olacak.