Redmi Note 9 5G Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Redmi, 5G'yi daha erişilebilir kılmak adına uygun fiyatlı akıllı telefonu Redmi Note 9 5G'yi resmi olarak tanıttı. Şirket ayrıca POCO M3'ün yeniden markalandırılmış versiyonu olan Redmi Note 9 4G'yi de duyurdu.

Xiaomi’nin alt markası olarak ticari hayatına devam eden Redmi, anavatanı Çin’de gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni akıllı telefonları Redmi Note 9 5G serisini duyurdu. Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 Pro 5G olarak isimlendirilen iki ayrı modelden oluşan Redmi Note 9 5G ailesi, bu yılın başlarında tanıtılan Redmi Note 9 ailesinden yalnızca 5G desteği ile değil, diğer özellikleriyle de ayrılıyor.

Uygun fiyatlı bir 5G akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Redmi Note 9 5G, kullanıcılara 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran deneyimi sunuyor. Redmi Note 9 5G de “Pro” model gibi delikli ekran tasarımını tercih ediyor ancak bu modelde delik ekranın orta üst kısmı yerine sol üst kısmına yerleştirilmiş durumda.

Redmi Note 9 5G tasarımı

Gücünü MediaTek’in Dimensity 800U işlemcisinden alan Redmi Note 9 5G, kullanıcılara 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki ayrı RAM, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki ayrı dahili depolama alanı seçeneği sunuyor. 5.000 mAh gibi büyük denebilecek bir bataryaya sahip olan akıllı telefon, yalnızca 18W hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca Redmi Note 9 5G’de “Pro” modelde olmayan 5G + 5G çift SIM desteği bulunduğunu da söyleyelim.

48 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olan Redmi Note 9 5G, bu kamerayı 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera ile destekliyor. Cihazın ekranındaki delikte ise 13 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer aldığını da belirtelim.

Redmi Note 9 5G özellikleri

İşlemci: Dimensity 800U

RAM: 6 GB/8 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Ekran: 6,53 inç Full HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 5.000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: Çift 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C

Redmi Note 9 5G fiyatı

Redmi, tıpkı Note 9 Pro 5G gibi Note 9 5G için de üç farklı bellek seçeneği açıklamış durumda. Buna göre yeni Redmi Note 9 5G; 6 GB RAM, 128GB depolama; 8 GB RAM, 128 GB depolama ve 8 GB RAM, 256 GB depolama şeklinde üç farklı bellek seçeneği ile gelecek ve fiyatı sırasıyla 198 dolar (yaklaşık 1.560 TL + vergiler), 228 dolar (yaklaşık 1.797 TL + vergiler) ve 258 dolar (yaklaşık 2.033 TL + vergiler) olacak.

Redmi markalı POCO M3: Redmi Note 9 4G

Redmi, etkinlikte ilginç bir şekilde Redmi Note 9 4G adında bir model de duyurdu. Ancak bu model için kısa süre önce tanıtılan POCO M3 modelinin yeniden markalandırılmış bir versiyonu diyebiliriz. Redmi’nin neden böyle bir ara model tanıttığı hakkında fikir yürütmek ise oldukça zor.

Özellikle arka tarafta OnePlus 8T benzeri bir tasarıma sahip olan Redmi Note 9 4G, diğer iki modelin aksine damla çentikli, nispeten kalın çerçeveli bir tasarım ile geliyor. Cihazın donanımlarına baktığımızda ise Snapdragon 662 işlemci, 6,53 inç Full HD+ LCD ekran, 8 GB’a kadar RAM, 128 GB depolama, 6.000 mAh batarya ile karşılaşıyoruz.

Redmi Note 9 4G özellikleri

İşlemci: Dimensity 800U

RAM: 4 GB/6 GB/8 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Ekran: 6,53 inç Full HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Redmi Note 9 4G fiyatı

4 GB RAM’li bellek seçeneğinde 152 dolar (yaklaşık 1.198 TL + vergiler), 6 GB RAM’li bellek seçeneğinde 167 dolar (yaklaşık 1.316 TL + vergiler), 8 GB RAM’li bellek seçeneğinde 198 dolar (yaklaşık 1.560 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olan Redmi Note 9 4G; 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı sunan en üst versiyonunda ise 228 dolar (yaklaşık 1.797 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip.