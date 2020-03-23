Redmi Note 9S'in Özellikleri ve AnTuTu Puanı Belli Oldu

Redmi, yeni orta seviye akıllı telefonu Redmi Note 9S'i tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni modelin teknik özellikleri ve AnTuTu puanı resmi tanıtım öncesinde ortaya çıktı.

Redmi Note 9S'in bugün Malezya'da tanıtılması bekleniyor. Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max'e göre biraz daha kırpılmış özelliklerle gelmesi beklenen yeni modelin temel özellikleri ve AnTuTu puanı lansman öncesinde ortaya çıktı.

Redmi Note 9S'nin özelliklerinin yer aldığı sayfa, telefonun Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç IPS LCD ekranla birlikte geleceğini gösteriyor. Cihaz, Qualcomm'un orta seviye Snapdragon 720G işlemcisinden güç alıyor ve 6 GB RAM içeriyor.

Telefon 128 GB dahili depolama alanına sahip ve bu hafıza, microSD kartla 256 GB'a kadar genişletilebiliyor. Hızlı şarj desteği sunan telefon, 5020 mAh gibi güçlü bir batarya barındırıyor. 4G desteği bulunan cihaz, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak.

Şirket tarafından paylaşılan bir tanıtım görselinde, Redmi Note 9S'in kamera özellikleri de onaylandı. Telefonun arkasında 48 MP ana kameranın yanı sıra 8MP, 5MP ve 2MP'lik sensörlere sahip dörtlü kamera yer alıyor. Sensörlerle ilgili detaylar henüz bilinmiyor. Ön tarafta ise 16 MP selfie kamerası var.

Redmi Note 9S'in AnTuTu Sonucu

Redmi Note 9S'in AnTuTu puanı da, telefonun Snapdragon 720G işlemcisiyle geleceğini doğruluyor. Sızdırılan bir ekran görüntüsüne göre cihaz, AnTuTu'da toplam 280.529 puan alıyor. Ayrıca CPU testinde 102.620 puan, GPU testinde 71.921 puan ve RAM testinde 53410 puan aldığı görülüyor. Son olarak, Redmi Note 9S'nin kullanıcı arayüzü (UX) 53410 puana sahip.

Note 9S'in puanları, Realme 6 Pro, Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max gibi diğer Snapdragon 720G'li modellerle oldukça tutarlı. Telefonun satış fiyatıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama henüz gelmedi.

Redmi Note 9S'in Özellikleri:

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6.67 inç IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB dahili hafıza (256 GB microSD kart)

Arka Kamera: 48 MP, 8MP, 5MP ve 2MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5020 mAh

İşletim Sistemi: Android 10